NASA OBJAVILA SLIKE POŽARA U AUSTRALIJI: Evo kako izgleda pogled na katastrofu iz svemira! (FOTO)

Hiljade vatrogasaca bori se sa požarima, ali situacija se pogoršava zbog jakih vetrova koji šire plamen.

Američka svemirska agencija NASA objavila je satelitske snimke požara u Australiji.

​- Katastrofalni požari uništavaju velike oblasti Australije kao što se vidi na ovoj slici koju je 1. januara snimio jedan od naših instrumenata za posmatranje @NASAEarth. Zvaničnici za upravljanje požarima mogu da koriste satelitske podatke poput ovih kako bi donosili vitalne odluke - navodi se u saopštenju na Tviter nalogu Agencije u kome je dodat link na njenu veb stranicu "Pogled na svet".

Catastrophic fires are ravaging large swaths of Australia, as seen in this image taken on Jan. 1 by one of our @NASAEarth observation instruments. Fire management officials can use satellite data like this to make life-saving decisions: https://t.co/22UjnM1LRS pic.twitter.com/gf4zeGvnLn

Australijski premijer Skot Morison izjavio je da će vlasti zemlje izdvdojiti nekih dve milijarde dolara u naredne dve godine za obnovu i nadoknadu od štete od katastrofalnih požara. Morison je naglasio da iznos nije konačan, dodajući da bi se mogla izdvojiti dodatna sredstva ako bude potrebno.

This is a 3D visualisation of the fires in #Australia. NOT A PHOTO. Think of this as prettier looking graph.



This is made from data from NASA’s FIRMS (Satellite data regarding fires) between 05/12/19 – 05/01/20. These are all the areas which have been affected by bushfires. pic.twitter.com/rHagfHd9fr