PUCNJAVA U FILADELFIJI - Policija opkolila oblast (VIDEO)

Velika akcija policije je u toku nakon višestrukih izveštaja o pucnjavi u Filadelfiji u američkoj državi Pensilvaniji.

Policija i specijalne službe imaju posla sa "aktivnim strelcem" u ulici Hovtorn i pozvali su sve da se udalje iz tog područja.

URGENT - STAY AWAY FROM THE AREA OF 4600 HAWTHORNE STREET. ACTIVE SHOOTER. POLICE AND EMS RESPONDING. NO INJURIES REPORTED AT THIS TIME — Eric Gripp (@PPDEricGripp) 09. јануар 2020.

Na snimcima iz helikoptera lokalnih novinskih agencija može se videti grupa policajaca koji se pregrupišu u kvartu, koji je u Frankfordu, severoistočnom delu Filadelfije.

Za sada nije prijavljeno da li ima povređenih.

Prema poslednjim informacijama, muškarac se zabarikadirao u kuću i više puta otvorio vatru na službenike, saopštila je policija.

#BREAKING: Philadelphia police responding to active shooter incident in the 4600 block of Hawthorne St. No injuries reported at this time.https://t.co/7wZ9etzCMS pic.twitter.com/Xud0g6Lqm3 — Brandon Longo (@brandonlongo) 09. јануар 2020.

Nejasno je šta je pokrenulo pucnjavu, koja je u toku. Zbog situacije koja još nije razrešena, dve škole u blizini mesta pucnjave su zatvorene.