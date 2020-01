SMRTONOSNI VIRUS ODNEO PRVU ŽRTVU! Muškarcu (61) NEPOZNATA BOLEST NAPALA PLUĆA!

U kineskom gradu Vuhanu kod ukupno 41 osobe dijagnostikovan je virus, a prvi laboratorijski testovi upućuju na novi tip korona virusa, objavljeno je na internet stranici zdravstvene komisije.

Navodi se da je taj nepoznati virus uzrok upale pluća, prenosi Rojters.

A mysterious virus in central China has infected dozens, raising fears of a new epidemic. Here's what to know https://t.co/56FevEjfle pic.twitter.com/TUsmahqeew