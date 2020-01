NJIHOVI ŽIVOTI UGASILI SU SE U HELIKOPTERSKIM NESREĆAMA - Poginuli su pevači, glumci, sportisti... (FOTO+VIDEO)

Legendarni košarkaš Kobi Brajant, poginuo je juče u padu helikoptera zajedno sa svojom ćerkom i još sedmoro ljudi, ali ovo nije prva ovakva tragedija.

Svet je šokiran vešću o smrti čuvenog košarkaša, a mnogi su se setili i njegove izjave kako zbog paklenog saobraćaja u Los Anđelesu mora da koristi helikopter kako bi stigao tamo gde je naumio...

Naime, brojni poznati koriste helikoptere, a nesreće sa ovim prevoznim sredstvom nisu retkost. Proteklih decenija one su odnele mnogo života.

U nastavku teksta podsetićemo se najpoznatijih helikopterskih nesreća:

Kolin Mekre

Slavni škotski reli vozač poginuo je 2007. godine. Upravljao je svojim helikopterom kada se on srušio u blizini porodičnog doma.

U helikopteru su bili i Mekreov petogodišnji sin Džoni, njegov šestogodišnji drug Ben, i Kolinov prijatelj Grem Dankan.

His death is eerily reminiscent of that of Safari Rally legend Colin McRae, who perished alongside his son in a helicopter crash in 1997.

No one knows the time or hour. Long live Kobe Bryant. #RIPMamba pic.twitter.com/77lNfaKHbu — Prof. Simon N. Gicharu (@SimonNGicharu) 27. јануар 2020.

Istraga, koja je okončana tek četiri godine kasnije, pokazala je da je reli vozač izazvao nesreću, jer je leteo "bezobzirno i nepažljivo" i pokušao na niskoj visini da izvede "nepotreban manevar".

Vičaj Šrivadanapraba

Vlasnik Lestera Vičaj Šrivadanapraba poginuo je u padu helikoptera posle utakmice 10. kola Premijer između njegovog kluba i Vest Hema krajem oktobra 2018. godine.

Leicester City have confirmed chairman Vichai Srivaddhanaprabha was among five people killed in a helicopter crash on Saturday night: https://t.co/IiFRRuiH55 pic.twitter.com/Ss0BhL0njE — Sky Sports News (@SkySportsNews) 28. октобар 2018.

Letelica Šrivadanaprabe srušila se na parkingu i tom prilikom pet osoba je poginulo, a među njima i tajlandski milijarder.

Vik Morou

Morou je stradao 1982. godine na snimanju filma "Zona sumraka", u jednoj od bizarnijih nesreća koje Holivud pamti.

Today in 1982 this helicopter crash on the film set of The Twilight Zone killed Vic Morrow and two child actors. See more pictures: https://t.co/4T8Urxj4lr pic.twitter.com/eNYZMf0A6O — History Lovers Club (@historylvrsclub) 03. јануар 2020.

Helikopter korišćen na snimanju je usled kvara pao na glumce, i poginuli su Morou kao i dvoje dece glumaca, Majka Din Li i Rene Šin-Ji Čen.

Alber Lamoris

Režiser i tvorac društvene igre "Riziko" stradao je u helikopterskoj nesreći 1970. godine, dok je snimao dokumentarac "Vetar zaljubljenih".

Did you know:Risk was invented by Albert Lamorisse, a French film director known for his short film The Red Balloon? pic.twitter.com/13VHQ8gX98 — Big Potato (@bigpotatogames) 15. март 2016.

Filipa Skajler

Muzičko "čudo od deteta", Filipa se bavila i humanitarnim radom. Poginula je 1967. godine upravljajući helikopterom na humanitarnoj misiji spavanja vijetnamske siročadi.

#tbt In memory of Philippa Schuyler, a war correspondent who covered the Viet Nam War. During a helicopter mission to evacuate Vietnamese orphans to safety, the helicopter crashed into the sea. She had been holding an orphan at the time of the crash and did not survive. 5/1967 pic.twitter.com/7kaetCDHdA — Ireland O'Patrick (@IrelandOPatrick) 06. септембар 2018.

Helikopter se srušio, a pevačica se udavila.

Troj Džentri

Duo Montgomeri Džentri trebalo je 2017. godine da nastupi u Nju Džerziju, a organizatori su pevača Troja hteli da "počaste" razgledanjem grada i lokacije koncerta iz vazduha.

Helikopter se srušio, pilot je na ostao mrtav na mestu dok je Troj preminuo u bolnici.

Dejvi Elison

NASCAR vozač i pobednik Dejtona 500 trke pošao je helikopterom na trku da bi gledao svog druga dok vozi.

#NASCAR Davey Allison kneels next to the @RanierRacing Ford at @DISupdates in 1987, the year he won Rookie of the Year honors. 28 days until the #Daytona500 pic.twitter.com/6gYJuv4CDW — Tim (@golic_2004) 19. јануар 2020.

Elison je sam upravljao helikopterom koji se srušio 1993. godine. On je dan kasnije preminuo u bolnici od posledica zadobijenih povreda.

Grejem Strakan

Australijski voditelj i pevač grupe Skyhooks imao je dozvolu za upravljanje malim avionom, i pohađao je kurs upravljanja helikopterom kako bi dobio i tu dozvolu.

Tal día como hoy, en el 2001, falleció Graeme Strachan, cantante del grupo australiano de rock Skyhooks, cuando el helicóptero que él mismo pilotaba se estrelló debido a las inclemencias del tiempo. pic.twitter.com/EjP7zHOd9r — Anecdotario del Rock (@anecdotariorock) 29. август 2019.

U avgustu 2001. godine, u okviru planirane obuke, neobjašnjivo je skrenuo sa kursa koji je odredio instruktor i uleteo u turbulenciju, nakon čega je helikopter udario u planinu.

Stivi Rej Von

Čuveni bluz gitarista, dobitnik šest Gremija, poginuo je zajedno sa tri člana tima Erika Kleptona vraćajući se s nastupa u Viskonsinu u avgustu 1990 godine.

Don't Lie To Me

Albert King with Stevie Ray Vaughan - RIP

🔥 🔥

Albert King — 'Everyone wants to go to heaven,but no one wants to die.' pic.twitter.com/Svz4pGf8ia — Andy. (@DrewAndrduck) 23. јануар 2020.

Bil Grejem

Famozni promoter i legenda muzičke industrije, poginuo je odlazeći helikopterom sa koncerta u San Francisku 1991. godine.

Remembering legendary rock promoter Bill Graham who we sadly lost today in 1991. RIP. Our love will not fade away. pic.twitter.com/LEPJ6I6STK — Garcia's at The Cap⚡️🌹💀 (@GarciasAtTheCap) 25. октобар 2016.

Asir Mansur bin Mukrin

Princ Saudijske Arabije i zamenik guvernera provincije Asir Mansur bin Mukrin i nekoliko zvaničnika poginuli su 2017. godine kada se srušio helikopter u blizini granice sa Jemenom.

Saudi Prince Mansour bin Muqrin, killed in helicopter crash near Yemen border.



Something is definitely happening.

https://t.co/Xv2QN5AGGm — Red T Raccoon (@RedTRaccoon) 06. новембар 2017.

Helikopter se srušio dok su zvaničnici obilazili oblast u blizini obale u Asiru, koja se graniči sa Jemenom, javili su lokalni mediji.

Rikardo Boeša

Rikardo Boeša bio je legenda u Brazilu, televizijski i radijski novinar i moderator predsedničkih debata. Boeša je jutra 2019. godine vodio svoju popularnu emisiju na BAND radiju posle koje je helikopterom otišao na televizijsko snimanje i grad Kampinjas u okolini Sao Paola.

Ricardo Boechat: Brazil news anchor dies in helicopter crash https://t.co/ldUH7snESF — BBC News (World) (@BBCWorld) 11. фебруар 2019.

U povratku je helikopter imao probleme i pilot je pokušao da sleti na lokalni put, gde su se sudarili sa kamionom.

Rikardo Boeša i pilot poginuli su na licu mesta. Boeša je bio jedan od najpoznatijih novinara u Brazilu, vodio je političke emisije na televiziji i radiju, pisao je za novine, a autor je i dve knjige.

Kristofer Klajn

Milijarder Kristofer Klajn tragično je poginuo 2019. godine u helikopterskoj nesreći koja se dogodila negde iznad teritorije Bahama, samo dan pre nego da je napunio svoju 61. godinu. U nesreći je pored njega stradalo još šest ljudi.

Christopher Cline, a North Palm Beach coal-mining mogul, is reported to have been one of seven people who died in a helicopter crash.https://t.co/hz0dUnIKzl — The Palm Beach Post (@pbpost) 05. јул 2019.

Kristofer je bio najpoznatiji kao osnivač velike rudarske kompanije pomoću koje je zgrnuo miljarde američkih dolara i postao jedan od najbogatijih ljudi u Ilinoisu, jednoj od saveznih država SAD.

Poznati sportisti stradali u sudaru helikoptera

U sudara dva helikoptera 2015. godine u argentinskoj severozapadnoj oblasti La Rioha posle život je izgubilo osam osoba, među kojima su i tri francuske sportske zvezde.

Helikopteri su eksplodirali u vazduhu posle međusobnog kontakta.

Tada je predsednik Francuske Fransoa Oland je potvrdio da su među stradalima olimpijska šampionka u plivanju Kamil Mufa (25), bokser Aleksis Vasten i jedriličarka Florens Arto.