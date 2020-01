"Istorija će nas verovatno pamtiti po lošem": Gradonačelnik Vuhana izneo ŠOKANTNO priznanje (VIDEO)

Gradonačelnik Vuhana, kineskog grada koji je žarište novog korona virusa, ponudio je danas ostavku jer grad nije na najbolji način reagovao na širenje virusa, iako je svoje delovanje na skali od 100 ocenio sa 80.

- Zatvorili smo grad da bismo zaustavili širenje virusa, ali verovatno će nas istorija pamtiti po lošem - rekao je Zou Sivang u intervjuu državnoj ČTV.

On je naveo da je spreman da podnese ostavku ukoliko će to pomoći da se spreči širenje virusa.

Priznao je tokom intervjua da informacija o širenju virusa nije dovoljno brzo objavljena.

On je, međutim, za to delimično okrivio proceduru po kojoj lokalne samouprave moraju da traže odobrenje od Pekinga kako bi plasirale takve informacije.

Međutim, mnogi građani kritikuju intervju na društvenim mrežama, uz ocenu da je gradonačelnik preterano hvalio sam sebe.

Mnogi komentari na kineskim društvenim medijima fokusirali su se na to što je Sivang svoje delovanje u vezi sa virusom na skali od 100 ocenio 80.

- Sad razumem šta znači biti besraman - naveo je jedan od korisnika mreže Weibo.

- Naši ljudi ne mogu biti prevareni tako lako... Virus je samo jedan od okidača jer administracija u Vuhanu već dugo vremena vara građane i centralnu vladu - napisao je drugi korisnik Weibo.

