ZVANIČNO JE! Britanija je izašla iz Evropske unije - Evo šta to znači (FOTO+VIDEO)

Tokom tranzicije Velika Britanija će nastaviti da se pridržava pravila EU i uplaćuje novac EU. Većina stvari će ostati ista, ali biće i nekih promena, preneo je BBC.

Poslanici Velike Britanije, njih 73 će automatski izgubiti svoja mesta u Evropskom parlamentu jer će Britanija napustiti sve evropske institucije i agencije. Međutim, tokom perioda tranzicije Evropski sud pravde će nastaviti da ima konačnu reč o pravnim sporovima.

Britanski premijer Boris Džonson moraće da bude posebno pozvan ukoliko želi da se u budućnosti pridruži ostalim liderima na samitima Saveta EU. Britanski ministri, takođe, neće više prisustvovati redovnim sastancima EU na kojima se odlučuju stvari poput ograničenja ribolova.

Live in London #BrexitDay 🇬🇧 pic.twitter.com/8DF5mSiHVI

Velika Britanija će moći da započne razgovore sa zemljama širom sveta o postavljanju novih pravila za kupovinu i prodaju roba i usluga, jer do je bila članica EU nije joj bilo dozvoljeno da održava formalne trgovinske pregovore sa zemljama poput SAD-a i Australije.

Pristalice Bregzita tvrde da će sloboda postavljanja sopstvene trgovinske politike podstaći ekonomiju Velike Britanije. Dogovaranje trgovinskog sporazuma između Velike Britanije i EU je prioritet, tako da dodatni troškovi za robu i druga trgovinska ograničenja ne budu potrebni kada se završi period tranzicije.

Ako se postignu bilo kakvi trgovinski sporazumi oni neće moći da se primenjiju dok se ne završi period tranzicije.

leave party in parliament square already looking wild #IndependenceDay pic.twitter.com/K84YLloY5O