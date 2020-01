Pucnjava na imanju Donalda Trampa - Dve osobe privedene (FOTO+VIDEO)

Crni automobil je pokušavao da se probije do glavnog ulaza u Trampov golf klub, rekli su iz kancelarije šerifa u okrugu Palm Bič.

Kako prenosi Rojters, Tramp je kasnije večeras trebalo da iz Vašingtona otputuje u Mar a Lago.

I’ve seen multiple FHP cars coming from Palm Beach Island heading west on Southern Blvd with lights and sirens activated. Ongoing investigation on the island with a heavy police presence near Mar-a-Lago. All we know is that PBSO is the lead agency investigating @WPTV pic.twitter.com/6EbxCbStu5