DRAMA U TEKSASU: U pucnjavi na fakultetu ubijene dve osobe

Dvoje ljudi je ubijeno, a jedna je povređena u pucnjavi na fakultetu u Teksasu, prenosi RT:

Predavanja su otkazana. Istraga je u toku.

BREAKING NEWS: 2 people are dead and another is injured after a shooting at a residence hall on the Texas A&M Commerce campus. Classes have been canceled for the rest of the day and students are being told to shelter in place #LiveDeskhttps://t.co/fGnwjGUFxQ pic.twitter.com/ibXJOn4HYE