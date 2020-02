HAOS U AUSTRALIJI! Sa jedne strane ciklon, talasi od 14 m i poplave, sa druge vatreni tornado i nesnosna vrućina! (VIDEO)

Meteorološka agencija saopštila je danas da je u Novom Južnom Velsu pala velika količina kiše, da je plima nenormalno visoka, kao i da su se u mnogim delovima zemlje izlile reke nakon pljuskova.

Meteorolozi su danas rekli da su najobilnije kiše pale u Lindenu, u zapadnom delu Sidneja, kada je za dva sata palo 112 milimetara kiše.

Duž obale na severu palo je 250 milimetara kiše za 24 sata, dok je 150 milimetara palo u oblasti Modrih planina.

Kod obala Sidneja talasi su dostizali visinu od skoro 14 metara, a za veći broj mesta izdato je upozorenje za poplave.

If you hv been prayin for #rain in #Australia. I can confirm that ur prayers r heard and u can stop now, coz v are inundated with #NSWFloods 🙄 Just a few days ago, this region saw the worst #bushfires and now waterfalls 😳#SydneyStorm #sydneyweather pic.twitter.com/j47vI7rwd6