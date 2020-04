Gradić nadomak Barija uveo smene za šetnju pasa

U gradiću Terlici nadomak Barija na jugu Italije prema novim merama uvedenim u cilju sprečavanja širenja virusa kovid-19, predviđene su tri smene tokom kojih će vlasnici pasa moći da izvedu svoje kućne ljubimce u šetnju.

Prema pravilima koja će biti na snazi do 3. maja, do kada su produžene mere opšteg karantina u Italiji, vlasnici pasa mogu prošetati svoje ljubimce do 200 metara udaljenosti od mesta prebivališta tokom dana u tri termina - ujutro od 6.00 do 9.00, zatim od 14.00 do 16.00 i od 19.00 do ponoći.

"Mislim da je došlo vreme da se prestane sa izvođenjem pasa deset puta dnevno", naveo je gradonačelnik Terlicija Nini Đemato na društvenoj mreži Fejsbuk, dodajući da se čestim šetnjama povećava rizik kontakta sa drugim ljudima, a time i širenja zaraze.

U regionu Pulja sa oko četiri miliona stanovnika, gde se nalazi Terlici, ima oko 3.100 pozitivnih na virus kovid-19.