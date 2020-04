U Nemačkoj novi program ekonomske pomoći vrednosti deset milijardi evra

Nemačka vlada kancelarke Angele Merkel odlučila je danas da sprovede novi program ekonomske pomoći u vrednosti deset milijardi evra koji predvidja i novčane podsticaje za one koji su privremeno ostali bez posla.

Vlada je u sredu na sastanku koji je trajao do kasno u noć saopštila da će novčani podsticaji biti povećani do kraja godine za one koji su tokom epidemije korona virusa privremeno ostali bez posla.Novčanu pomoć će dobiti i oni koji su od ranije na birou za zapošljavanje.

Vladini koalicioni partneri su posle osam sati pregovora odlučili i o dodatnom smanjenju poreza.Porez na PDV u sektoru gastronomije, koji je posebno pogodjen epidemijom korona virusa zatvaranjem restorana i kafea, biće smanjen od 1. jula sa 19 odsto na sedam odsto.

Vlada će takodje novčano pomoći porodice koje su svojoj deci obezbedile kompjutere za daljinsko pohadjanje nastave. Djaci čiji roditelji imaju manja primanja dobiće po 150 evra.Pomoć od deset milijardi evra dodatak je prvoj pomoći od 1.100 milijardi evra, koja se uglavnom sastoji od javnih garancija za zajmove preduzećima.