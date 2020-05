EKONOMIJA EKVADORA TEŠKO POGOĐENA EPIDEMIJOM KORONE - Moreno planira uštede od četiri milijarde dolara

Ekonomija Ekvadora je teško pogođena epidemijom koronavirusa i globalnim padom cena nafte, koja je najznačajniji izvozni proizvod ove zemlje, naveo je AP.

Predsednik Moreno je izjavio da su mere štednje neophodne da bi se kontrolisao nacionalni dug i u prvi plan postavili zdravstvo i obrazovanje.

Ecuadorean President Lenin Moreno announces new economic measures in response to #COVID19 pandemic. He has confirmed more than 150 thousand Ecuadoreans have lost their jobs. @telesurenglish https://t.co/VVt6obCCia