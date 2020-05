Lađević za Pink: Amerikanci se grčevito bore da ostanu sila broj jedan u svetu

Administracija američkog predsednika Donalda Trampa saopštila je u četvrtak da se SAD povlače iz Sporazuma o otvorenom nebu kojim se državama potpisnicama dozvoljava da obavljaju nenaoružane posmatračke letove iznad teritorija drugih država potpisnica, a glavni i odgovorni urednik "Srpskog telegrafa" Milan Lađević smatra da je ovo uspostavljanje nekog novog svetskog poretka.

Sporazum je potpisan pre 18 godina u cilju unapređenja poverenja i sprečavanja sukoba među državama.

Kako je preneo AP, Vašington se povlači iz Sporazuma jer Rusija navodno krši pakt.

-Amerikanci se grčevito bore da ostanu sila broj jedan, ali kao što znamo njih će Kina vrlo brzo preteći i u ekonomskom i u vojnom smislu, Rusija je u vojnom smislu u samom vrhu - rekao je Lađević za Pink.

Kako dodaje, SAD gledaju da osvoje što više za sebe u "Riziku" koji igraju.

-Ova korona nam je pokazala da unije kao unije faktički ne postoje i da sve zemlje gledaju svoje nacionalne interese. Tramp je i ranije imao "udare" na NATO oko finansiranja. Amerika je rešila da vodi svoju samostalnu politiku - smatra on.

Bivši dopisnik dnevnog lista "Politika" Slobodan Samardžija da se ova odluka definitivno nadovezuje na odluku SAD da istupe iz raketnog dogovora.

-Ovaj dogovor o slobodnom nebu je praktično začeo Ajzenhauer 1955. godine, Sovjetski Savez je tada to odbio, ali 2002. godine kada se raspao SSSR je to prihvaćeno - podsetio je on.

-Amerikanci optužuju Rusiju da ne dozvoljavaju prelet preko cele teritorije, to se pre svega odnosi na južnu Osetiju, Abhaziju i Klinjgradsku oblast, to je jedan od razloga. Drugi razlog je to što SAD nemaju para da obnove svoju letačku misiju, odnosno kvalitetnije avione - ocenjuje Samradžija i dodaje da u ovom trenutku to mnogo košta i oni pokušavaju da se iz toga izvuku na takav način.