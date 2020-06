NEMIRI U SAD SE NASTAVLJAJU - Tramp preti teško naoružanom vojskom na ulicama (FOTO+VIDEO)

Tramp je rekao da će, ako gradovi i države ne budu kontrolisali proteste, on rasporediti vojsku i brzo rešiti problem, prenosi BBC.

Tramp se obratio iz Ružičnjaka Bele kuće, u trenutku dok je policija u blizini predsedničke rezidencije suzavcem i gumenim mecima rasterivala demonstrante.

Police in Washington, D.C. used tear gas and rubber bullets on peaceful protesters to clear them away from St. John's church, which suffered a small fire Sunday night, near the White House.



