MASAKR U VRTIĆU! Manijak sa nožem sekao decu, povređeno 37 mališana! (VIDEO)

AP navodi da se napad dogodio u jednom vrtiću, dok Dojče vele prenosi da je do napada došlo u osnovnoj školi na jugu Kine.

Prema navodima lokalne vlade okruga Kangvu u regionu Gunagsi, 37-oro dece i dvoje odraslih zadobili su povrede različitog stepena.

Kineski državni mediji identifikovali su napadača kao čuvara u školi, koji se preziva Li, prenosi AP.

#Update: All 39 injured victims of a primary school knife attack in S.China have been sent to local hospitals for treatment, two are badly wounded. Investigation underway. https://t.co/M8hjrc2ypE pic.twitter.com/k8WAlZEgx6