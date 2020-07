NOVA KATASTROFA U VUHANU! Milioni ugroženi, više od 100 mrtvih, građani ne smeju iz domova...

Izvor: Pink.rs/Jutarnji list, Foto: Tanjug AP/Chinatopix via AP | |

Stanovnici kineskog grada Vuhana ponovno su osuđeni na boravak u svojim domovima, ali ovog puta razlog su dugotrajne obilne kiše koje su gradske vlasti naterale da proglase drugu najviši nivo stanja pripravnosti, piše "Gardijan".

Državni mediji optuženi su za minimiziranje ozbiljnosti poplava koje su uzrokovali pljuskovi i naglašavanje napora radnika službi za hitne intervencije. U medijima su tako u prvi plan stavljene fotografije vojnika koji spasavaju građane kojima je voda neretko dosezala i do nivoa struka.

Kineski mediji pišu da u Vuhanu između nedelje i ponedeljka ujutro palo rekordnih 426 milimetara kiše. Gradske vlasti su u ponedeljak proglasile drugi najviši nivo stanja pripravnosti (skala ima četiri nivoa), a predviđa se da će se vreme u regionu idućih dana još i pogoršati.

Zemlja se priprema za još poplava nakon što je u nekim regionima palo kiše kao što nije decenijama. Te su kiše dovele do pojave blatnih odrona i poplava koji su direktno pogodili više od 20 milona ljudi i prouzrokovali najmanje 894 miliona dolara materijalne štete.

Kineski Državni hidrometeorološki zavod izdao je 31-dnevno upozorenje za pljuskove. "Tako nešto se retko viđalo poslednjih godina", napisali su državni mediji na društvenoj mreži Veibo.

Kinesko Ministarstvo upravljanja u hitnim situacijama tvrdi da je najmanje 121 osoba umrla je ili nestala od posledica pljuskova i poplava, kao i da je više od 875.000 ljudi moralo da pronađe alternativni smeštaj, prenosi "Jutarnji list".

Korisnici interneta se, međutim, pitaju zašto se o pljuskovima tako malo govori u medijima. "Zašto naši službeni mediji ne govore ništa o teškim poplavama na jugu zemlje", napisao je jedan korisnik na Veibu. "Tema poplava je poput tetovaže - prekrivena je."

Mingbai Žiši, nezavisni profil na društvenim mrežama napisao je: "Poplave koje luduju jugom neće utihnuti, ali za razliku od pre, mediji ne trče da o njima pišu. Jako je tiho."

Nekoliko delova provincije Hubej, čiji je Vuhan glavni grad, već su poplavljeni. Pljuskovi u Jingmenu doveli su do toga da su prodavnice i supermarketi bili poplavljeni. Helen Hai, 25-godišnja žiteljka okruga Čangjang koji se nalazi istočno od Vuhana, opisala je kako joj je bilo da vozi automobil po planinskim putevima i prolazi pored kamenih i blatnih odrona. Brisači na prozorima uopšte nisu pomagali.

- Bilo je kao da sam slepa, kao da vozim pod vodom. Kiša je pada od jutra do mraka. Bilo je jako zastrašujuće i osećam se jako neobično.

Poplave su u kineskom gradu Tongrenu u provinciji Guejdžou u centru grada napravile vodopad, a evakuisano je više od 100.000 stanovnika Čunkinga u provinciji Sičuan.

Kineski predsednik Si Đinping prvi se puta naciji obratio 29. juna, nakon više nedelja obilnih pljuskova i teških poplava. Si je tada rekao da se u borbi protiv poplava prvenstveno mora voditi računa o životima ljudi.

Stručnjaci kažu da se aktivno radi na smanjivanju opasnosti o brana na rekama na jugu i jugozapadu Kine, regionima koji su najteže pogođeni poplavama.

- To je njihov tradicija. Nikada ne kažu kako je došlo do katastrofe i zašto. Većina ljudi misli da do poplava dolazi zbog nepovoljnih vremenskih prilika, međutim većinom ih uzrokuju izlivi iz rezervoara - rekao je kineski hidrolog Vang Veiluo i čest kritičar hidroelektrane na reci Jangce.

Vang tvrdi da su pravi gubici verovatno veći od onih koji su navedeni u službenim izveštajima i podseća na to kako je Kina upravljala epidemijom korona virusa.