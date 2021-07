Katastrofalne poplave pogodile su prethodnih dana Zapad Evrope, a najteža situacija je u Nemačkoj i Belgiji.

Broj stradalih u poplavama na zapadu Nemačke i dalje raste - zabeleženo je više od 130 žrtava nakon što je policija u subotu objavila 90 smrtnih slučajeva u okrugu Arvajler.

Prema poslednjim informacijama, u Belgiji je 27 osoba poginulo, a 103 se vode kao nestale. Belgijske vlasti upozoravaju da će brojevi nastradalih najverovatnije i dalje rasti kako spasilački timovi budu raščišćavali teren.

O situaciji u ovoj zemlji za Pink.rs svedoči i čitalac koji je našem portalu prosledio i video snimke na kojima je zabeležio strašan prizor.

Iapk, razmere katastrofe najbolje se vide na fotografijama i snimcima iz vazduha.

More than 1,000 people were missing and more houses were destroyed in flood-stricken regions in western Germany and Belgium where further flooding was feared with the death toll already over 100 https://t.co/48IXselNL5 pic.twitter.com/IkKa3x9MTb