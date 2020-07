NEMILOSRDAN UDAR KORONAVIRUSA U SAD: Opet ne znaju gde će sa telima preminulih, MRTVAČNICE PREPUNE

Sjedinjene Američke Države su zemlja koja je najteže pogođena korona virusom. Naime, prema poslednjim podacima, više od 3,6 miliona ljudi je zaraženo, a 140.185 osoba je preminulo od ovog smrtosnog virusa.

Koliko je jak udar, govori i podatak da savezne države kao što su Kalifornija, Florida, Arizona i Teksas nemaju gde da smeste mrtve. Mrtvačnice su pune, te moraju da dovode hladnjače gde stavljaju tela ljudi koji su preminuli od korona virusa.

Kako prenosi CNN, okrug Marikopa koji je najveće žarište u Arizoni, naručilo je još četiri kamiona sa hlađenjem zajedno sa onima koji bi trebalo da stignu u narednim danima, kako bi se obezbedila mesta za mrtve.

Portparol okruga Filds Mosli kazao je da je sada u mrtvačnici 156 osoba, a kapacitet je tek nešto preko 200, istakavši da zbog povećanog broja inficiranih očekuju porast broja žrtava.

- Zato što smo blizu ispunjavanja kapaciteta, zvali smo pogrebna preduzeća širom cele zemlje da vidimo da li mogu da prime tela preminulih, s obzirom da nam ponestaje mesta - kazao je Mosli.

Dva okruga u Teksasu, Kameron i Hidalgo, dele veliku hladnjaču za smeštaj žrtava koronavirusa, jer u mrtvačnicama nema mesta. Zvaničnici San Antonija objavili su da su i oni angažovali kamione sa hlađenjem.

- Apelujem na sve da urade svoju ulogu i tako nam pomognu. Životi ljudi su u pitanju, ne samo što se oboljeva stanovništvo, već i doktori, medicinske sestre, osobe zadužene za transport - kazao je sudija okruga Kameron Edi Trevino Mlađi.

Mislio da je korona virus lažna vest, a onda se zarazio

Džimi Flores iz Arizone mislio je da korona virus samo propaganda, odnosno samo delić “lažnih vesti”. Međutim, onda se zarazio.

- Nije me bilo briga za COVID 19. To je za nas bila najobičnija šala. Mislili smo da je COVID lažna vest i da mladi ljudi se neće zaraziti. Ako ga i dobiju, to neće biti ozbiljno - rekao je Floder u razgovoru za BBC.

Međutim, Džimi se ubrzo inficirao i završio u bolnici. Kako kaže, tamo je proveo osam dana.

- Nikada u životu nisam mislio da završiti u bolnici i da ću morati da budem na kiseoniku. Osećao sam se kao da ću da umrem - istakao je on.