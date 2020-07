Podsetimo, njoj se izgubio svaki trag kada je imala 4 godine dok je s roditeljima bila na odmoru u kući u Portugaliji 2007. godine.

Tek nedavno, pojavio se novi glavni osumnjičeni - nemački pedofil Kristijan Brukner.

Zemljište u predgrađu Hanovera sat je vremena vožnje udaljeno od Braunšvajga, a poslednja je znana adresa Kristijana Bruknera.

"Mogu potvrditi da je pretraga povezana s istragom u slučaju Medi Meken", kazala je Julija Mejer, portparolka tužilaštva koje vodi istragu o ovom slučaju.

Kako javlja Bild, istražitelji su na zemljištu pronašli skriveni podrum. Prošlog meseca, Bruknerov prijatelj tvrdio je da mu je on rekao da na jednom posedu ima podrum koji želi da obloži metalnim pločama poput Jozefa Fricla. Policija ga je sada pronašla.

Na terenu su bageri, psi i stotine policajaca, koji i dalje pretražuju područje.

