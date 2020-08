ČUDO TOKOM LETA! U Italiji pao sneg (VIDEO)

Stelvio se nalazi na severu Italije, na granici sa Švajcarskom na visini od oko 2.757 metara, prenosi portal Index.

Na video snimcima objavljenim na društvenim mrežama vidi se kako pada sneg i snežni pokrivač na klupama i stolicama u ovom zimskom odmaralištu.

Summer #snow!



Stelvio Pass, Northern Italy.



This place is over 2,700 metres above sea level.pic.twitter.com/9i3DU0gOVY