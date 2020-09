IZNENADNA INAUGURACIJA: Lukašenko položio zakletvu za nov mandat predsednika, bez prethodne najave

Aleksandar Lukašenko položio je danas zakletvu za nov mandat predsednika Belorusije, na iznenadnoj inauguraciji, bez prethodne najave, javila je agencija Belta.

Beloruska agencija navodi da je na ceremoniju u Palati nezavisnosti pozvano nekoliko stotina zvanica.

BREAKING: President Alexander Lukashenko of Belarus has assumed his sixth term following an unexpected inauguration ceremony. https://t.co/kfsNwRceFl