Mučni detalji likvidacije Srba u Boliviji: Jedan ubijen vatrenim oružjem, drugom slomljena lobanja...

U utorak uveče, oko 23 časa, komšije su prijavile zaglušujuću muziku, nakon koje su usledili krici iz privatnog doma u naselju Petrolero Norte, između drugog i trećeg prstena bolivijskog grada Santa Kruza.

Pripadnici policije i tužilaštva ušli su u objekat tokom rane zore i na mestu zločina pronašli tela sa znacima da su bila podvrgnuta torturi,preneli su bolivijski mediji.

Posmrtni ostaci prebačeni su u mrtvačnicu u Pampa de la Isla, gde se čekaju rezultati obdukcija. Tela su pronađena u kesama u kuhinji.

Kuća u kojoj se zločin dogodio je zapečaćena i pod policijskim je nadzorom.

Prema nalazu sudsko-medicinskog veštaka, jedan od muškaraca je preminuo od prostrelnih rana, drugi od udarca u glavu koji je doveo do preloma lobanje, dok se za trećeg čeka nalaz zvanične obdukcije. Vlasti su potvrdile da su sva trojica bila mučena.

Dok istraga traje, uzimaju se otisci kako bi Služba za opštu ličnu identifikaciju (Segip) mogla da utvrdi identitet žrtava. Pretpostavlja se da su srpski državljani, na osnovu dokumenata pronađenih na mestu zločina.

Prema izjavama komšija i radnika privatnog obezbeđenja iz tog područja, kuća je bila na prodaju i navodno je nedavno iznajmljena.

Sumnja se da su trojica državljana Srbije, koji su pre nego što su napustili zemlju živeli u Nišu, ubijena pre dva dana.

Poznanici ubijenih dobili su informaciju o njihovoj likvidaciji od državljanina Srbije koji je boravio u Južnoj Americi sa njima.

"Celo niško podzemlje od jutros priča samo o tome. Najnovije informacije koje dolaze je da je jedan od njih Miljan Đ. zvani Hitri, drugi Dejanco L. kog svi znamo po nadimku Makedonac, i treći poznat kao Mali Kosta", rekao je jedan od njihovih poznanika.

Inače, sumnja se da su trojica ubijenih u Boliviji boravila duži period i da su blisko sarađivali sa takozvanim "balkanskim kartelom" u trgovini kokainom.

