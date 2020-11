PROGNOZA RUSKIH NAUČNIKA: Kolektivni imunitet do sledećeg leta

Naučnici Krimskog saveznog univerziteta zaključili su da se imunitet stada na novu infekciju korona virusom može razviti do sledećeg leta, izjavio je profesor tog univerziteta Vladimir Oberemok.

Muniver Gafarova, predavač na Univerzitetskoj medicinskoj akademiji, podsetila je da se širenje infekcije zaustavlja kada od 50 do 60 odsto stanovništva razvije imunitet na nju, prenosi TASS.

Prema Oberemoku, samo tri procenta onih koji su učestvovali u studiji imuniteta stada u avgustu ima imunitet na infekciju korona virusom.

"Sada je to 15 do 20 procenata. Možemo reći da ćemo prekoračiti potreban prag, verovatno, do sledećeg leta", rekao je Oberemok, dodajući da će pandemija početi da jenjava za godinu dana, nakon novih vakcina i proizvode se lekovi i razvija imunitet stada.

"Gledajući unazad na virus SARS-CoV u periodu 2002-2003, on nije usmrtio mnogo ljudi, oko 800, ali je srodan s virusom SARS-CoV-2 koji trenutno cirkuliše, možemo se setiti da su istraživanja sprovedena tada pokazala da antitela u krvi onih koji su preživeli ostaju najmanje godinu dana, a memorijske T-ćelije su bile tamo i do šest godina", rekao je Oberemok.

"Ako sledimo ovaj scenario i nadamo se da će SARS-CoV-2 biti sličan virus, imamo dobre šanse da se čovečanstvo konačno oslobodi ovog pandemijskog tereta do 2022. godine", dodao je.

Do danas je u Rusiji potvrđeno 2.215.533 slučajeva korona virusa, a 1.712.174 pacijenata se oporavilo od bolesti. Najnoviji podaci iz Rusije ukazuju na 38.558 smrtnih slučajeva širom zemlje.