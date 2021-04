EVROPA DO AVGUSTA STIČE KOLEKTIVNI IMUNITET, SRBIJA IMA POTENCIJAL DA TO POSTIGNE I RANIJE! Treća doza vakcine najava kraja pandemije?

Kompanije za proizvodnju vakcina uveliko najavljuju početak primene treće doze vakcine sa kojom će kako kažu do leta postići kolektivni imunitet u Evropi. Imajući u vidu da Srbija uveliko prednjači po broju vakcinisanih na ovom kontinentu, da li bi to moglo da znači da do avgusta možemo da očekujemo kraj epidemije?!