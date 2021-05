KORONA SE GASI! I TO MNOGO BRŽE NEGO ŠTO IKO OČEKUJE! Vodeći balkanski imunolog najavio datum KRAJA EPIDEMIJE na ovim prostorima

Korona virus je više puta pokazao svoju ćudljivost i prevrtljivost pa je teško sa sigurnošću tvrditi kad možemo da očekujemo kraj pandemije, ali slovenački imunolog Andrej Trampuž, načelnik Odeljenja za infektologiju i septičku hirurgiju u bolnici "Šariti" u Berlinu, kaže da bi to moglo da bude već za svega tri do četiri meseca, bar kad je u pitanju Evropa.

Trampuž, inače jedan od istaknutijih stručnjaka u našem regionu za vreme pandemije korona virusa, sa druge strane upozorava da do kraja neće doći u manje razvijenim delovima sveta.

- Kraj pandemije u avgustu ili septembru neće biti u Africi gde je do sada vakcinisano ukupno samo jedan odsto celokupnog stanovništva tog kontinenta, ni u Indiji i Južnoj Americi. Zbog toga evropske i svetske države moraju da povećaju napore da bi i te zemlje dobijale dovoljne količine vakcina. To je potrebno kako bi i one u svojim državama držale pandemiju pod kontrolom, jer ako kod njih bude i dalje obolevalo puno stanovništva i ne budu imali dovoljno vakcina, postoji bojazan od novih mutacija i daljeg širenja virusa. Dovoljna je da jedna osoba iz Afrike, Indije ili Južne Amerike, koja je zaražena nekom novom mutacijom virusa, dođe u Evropu i unese pometnju - objašnjava prof. dr. sc. Andrej Trampuž za "Slobodnu Dalmaciju".

Slovenački stručnjak predviđa i da korona virus nikada neće u potpunosti nestati već će ostati u populaciji baš kao i grip.

- Postoji mogućnost da i nestane u što za sada teško možemo da verujemo. Bliže smo mišljenju da će ostati s nama kao i virus gripa. No, kako nada uvek postoji, nadajmo se da će kovid-19 virus nestati kao što su nestali SARS ili MERS, koji su takođe korona virusi, a da više nikada nećemo morati da se vakcinišemo protiv tog virusa. SARS i MERS su nestali, a virus gripa je ostao jer se daleko brže širi od SARS-a ili MERS-a i daleko više se menja. Virus gripa se mnogo više menja i od kovida pa nam to daje nadu da bi kovid ipak mogao jednom da nestane - objašnjava Trampuž.