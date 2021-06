DR TIODOROVIĆ JASAN! Treća doza vakcine za šest do osam meseci, moramo da uradimo nacionalnu studiju o imunitetu već od avgusta

Moramo da uradimo nacionalnu studiju o tome koliko naših građana ima imunitet na koronavirus i moramo razmišljati o da to krene već od avgusta, septembra. Tek kada saznamo koliko je imunih, videćemo šta možemo očekivati u odbrani od virusa. I videćemo ko treba da primi treću dozvu vakcine, jer je jasno da će biti neophodna, istakao je prof. dr Branislav Tiodorović, epidemiolog i član kriznog štaba.

Prof. Tiodorović je naglasio da ćemo kolektivni imunitet dostići ako imamo 60-70 odsto zaštićenih, računajući tu i one koji su imunitet stekli vakcinacijom i one koji su ga dobili prirodnim putem.

- Studija mora biti dizajnirana tako da obuhvati svaki deo zemlje, da obradi sve po polu i uzrastu, da bude urađen geografski raspored, kako bismo imali pravu sliku imuniteta populacije - kazao je prof. Tiodorović na konferenciji "Re-set zdravstvo: imunizacija" Adrija medija Grupe.

On je stava da će treća doza vakcine biti neophodna:

- Treća doza vakcine će biti neophodna, toga moramo biti svesni. Onoga trenutka kad nam budemo jasno na osnovu studije kakakv imuni odgovor imamo, znaćemo i ko treba da primi tu treću dozu. Ali, treća doza biće za šest ili osam meseci ili će to možda biti kao kod sezonskog gripa, da ćemo morati svake godine da primamo vakcinu.

Naglasio je da ne smemo ponoviti nezavršenu studiju, početu prošlog leta, koja je trebalo da pokaže prokuženost stanovništva.

- Za mene je vrlo važno da grupa naučnika i eksperata, koji će raditi tu novu studiju, budu ljudi koji to rade u svom svakodnevnom poslu. Oni moraju voditi kompletan istraživački postupak, a rezultati prvo da budu na tapetu naučne kritike. Imamo iskustvo iz pandemije gripa A1H1. Najmanje tri do pet meseci treba da se prikupi materijal. I ljudi ne treba da dolaze i daju krv iz koje se vidi imaju li antitela, kao što se dešavalo kod prethodne studije, već treba da se ide kod njih. To govorim kao profesor epidemiologije, koji ne samo da je u kabinetu, nego i na terenu - istakao je prof. Tiodorović.