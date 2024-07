Da sutra ne budeš ti kriva: Đedović dao Jeleni savet kako da se ogradi od Ivana! (VIDEO)

Videćemo da li će ga poslušati!

Jelena Marinković provodi vreme sa Markom Đedovićem u hotelu, te su se dotakli teme o Ivanovom i Jeleninom psu, Beki.

- Veruj mi, daj mu kera. Da sutra ne budeš ti nešto kriva, on će da izmisli razlog što mu nisi dala. Da budeš ti kriva što je on alkoholičar. On će sad krenuti da pije, posle će imati anksiozne napade i posle će te optuživati. Kad ti treba ker, uzmeš ga na par dana - rekao je Đedović.

- Uzeću ja stan na Vračaru - rekla je Jelena.

Autor: Iva Stanković