To je greška, ali ispoštovaću: Ša priznao da se kaje što se prijavio da bude kum, pa otkrio da li će praviti skandale na svadbi! (VIDEO)

Da li će održati reč?

U toku je novo izdanje ''Radio Miksete'', a vaš domaćin je Miljana Kulić. Njen sledeći gost je Nenad Aleksić Ša.

- Kako si - pitala je Miljana.

- Nemam odgovor na ovo pitanje, po prvi put - odgovorio je Ša.

- Sutra je svadba tvoje devojke, kako komentarišeš - pitala je Miksi.

- Veliki blam i poniženje za mene. Zeznuo sam se, nisam hteo da budem kum. To je greška, ali ispoštovaću. Ljudi misle da ću praviti haos, ali neću, obećavam. Nemam oko čega da pravim haos, ovo je zadatak. Gledaoci žele da vide to, ali ja verujem u sve ono što sam rekao. Mi smo najrazdvojeniji par, to forsiraju - rekao je Ša.

- Pričaš da se Miona drugačije ponaša u krevetu. Zašto se onda sve to izgovara za stolom? Da li si srećan s njom - pitala je Miljana.

- Ja sam sa njom srećan, ali nisam srećan što sam u ovom prostoru. Naše svađe za stolom daju svima za pravo da gledaju to kako gledaju. Za to se ne ljutim, ali ja drugačije vidim i znam šta osećam. Nemoguće da ne vide nikakvu emocije među nama. Da nisam siguran u neke stvari, otišao bih - rekao je Nenad.

- Kad sagledaš situaciju i kad nisi u crvenom, kažeš da je folirant i da se igra s tobom - rekla je Kulićeva.

- Ima pravo da se ljuti sa neke strane, partner sam joj, ali ne vidi šta pravi. Blaga je prema bivšem partneru i to daje najviše pravo ljudima da sumnjaju u nas. Skoro sedam meseci smo zajedno, to niko ne može da folira - rekao je Aleksić.

- Kada bi došlo do njihovog razgovora, da li bi prešao preko toga - upitala je Miksi.

- Ne bih prešao preko toga, to nije potrebno. Bio bih budala da ostanem u tom odnosu, ako ona ima emocije. Čudno mi je samo što se to razvlači - rekao je on.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković