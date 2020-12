SRUŠIO SE AVION NA FLORIDI - To je treći slučaj u poslednjih mesec dana (VIDEO)

Policija grada Pembruk Pajnsa na Floridi potvrdila je da se nesreća dogodila u četvrtak popodne na aerodromu "Nort Peri", navode mediji.

Portparolka Federalne vazduhoplovne uprave Marija Njoku rekla je da je jednomotorni avion "SOCATA TB 10 Tobago" poleteo sa aerodroma i da se kasnije srušio na oko 1,6 kilometara nedaleko od njega.

