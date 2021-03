INTERNET ISMEVA BAJDENA! Američki predsednik zaboravio kako mu se zove MINISTAR ODBRANE! Ovo MORATE DA VIDITE (VIDEO)

Džo Bajden je još jednom zabrinuo sve koji ga podržavaju, a nasmejao sve koji ga ne vole, izazvavši ozbiljne kritike na društvenim mrežama: predsednik SAD nije mogao da se seti kako mu se zove ministar odbrane!

Naime, Bajden je juče na promociji dva ženska generala nazvao šefa Pentagona "tip koji je na čelu one tamo jedinice", posle bezuspešnog pokušaja da se seti kako se zove Lojd Ostin, ministar odbrane SAD.

- I želim da se zahvalim min... ovaj, ovaj, bivšem generalu... Ja ga stalno zovem general, ali on... on... tip koji je na čelu one tamo jedinice - rekao je Bajden.

- Skinuli su Trampa sa društvenih mreža da ne bi mogao da ismeva ovu farsu - bio je jedan od komentara na Tviteru koji su usledili.

