Fauči: Nije trenutak da se proglasi pobeda protiv pandemije

Entoni Fauči, vodeći američki epidemiolog i savetnik predsednika Džozefa Bajdena, izjavio je da je optimista kada je reč o mogućnosti da se zemlja može, kako je rekao, vratiti u nekakav vid normalnosti do obeležavanja Dana nezavisnosti.

"Mislim da je projekcija o Četvrtom julu sasvim razumna”, rekao je Fauči za Foksnjuz, prenosi Glas Amerike.

Fauči je, međutim, upozorio da je u međuvremenu i dalje potrebno preduzimati mere predostrožnosti da bi se sprečio novi talas zaraze.

On je dodao da veruje da će SAD imati dovoljno vakcina do kraja maja, tako da će svaki građanin koji to želi moći da se vakciniše.

Fauči je takođe upozorio na opasnost pandemije u Sjedinjenim Državama, pri čemu je broj slučajeva novoobolelih tokom prethodne nedelje bio između 50.000 i 60.000 dnevno.

U međuvremenu, guverneri pojedinih američkih saveznih država kompanijama su odobrili rad u redovnim okolnostima, a građanima preporučili da više ne nose maske za lice.

"Ovo apsolutno nije trenutak da se proglasi pobeda. Uvek postoji rizik da se razbukta pandemija”, upozorio je Fauči.

Prema njegovim rečima, ublažavanje direktiva o nošenju maski i fizičkom distanciranju je rizično i potencijalno opasno.

Fauči je rekao da Centri za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) prate razmere pandemije i tempo vakcinisanja, kako bi procenili da li se i kada ograničenja mogu popuštati.