KADA SE PROBUDILA NIJE DISAO! Dečak (2) uzeo DROGU OD MAJKE I PREMINUO!

Dvogodišnji dečak iz Kentakija (SAD) preminuo je nakon što je uzeo drogu fentanil, koja ima dejstvo slično heroinu, koju je njegova majka kupila od novca koji je dobila od državne pomoći.

Loren Ešli Bejker (33) priznala je policiji da je kupila drogu prošlog vikenda u Sinsinatiju od novca koji je dobila od države u sklopu finansijske pomoći u krizi izazvanoj virusom korona.

Toys still outside the home of 33 yr old Lauren Ashley Baker -- accused of killing her 2 year old boy by allowing him to get to her stash of fentanyl. He died yesterday at the Ludlow home. His mother charged with Wanton Murder... facing life in prison. pic.twitter.com/zqvUgG6CUq