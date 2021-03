DETALJI NESREĆE U KOJOJ JE POGINUO KELNER: Bio je na heli-skijanju u luksuznom odmaralištu

“Njujork tajms” piše da je Kelner bio na izletu u helikopteru “Erbas AS350 B3” kad se letelica srušila kod glečera Nik. Kelner je poginuo zajedno sa još jednim gostom planinskog doma “Tordrilo mauntin”, Bendžaminom Larokajom takođe iz Češke, dvojicom vodiča Gregorijem Harmsom i Šonom Mekmananijem i pilotom Zakom Raselom.

Jedna osoba je preživela i u teškom je ali stabilnom stanju, saopštila je vojska Aljaske, dodajući da će Nacionalni odbor za bezbednost u transport sprovesti istragu kako bi se ustanovio uzrok nesreće.

56-year-old Petr Kellner was Czech Republic’s richest man, with a net worth of $17.5 billion. https://t.co/hI5FcO7MqQ pic.twitter.com/5RlI2Q5xap