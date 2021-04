NIŠTA OD KOVID PASOŠA DO SEPTEMBRA!? Sumorne najave iz Britanije, NA LETOVANJE TEK POSLE LETA

Britanski tabloid Miror objavio je da sertifikati koji bi omogućili Britancima da putuju van granica svoje zemlje najverovatnije neće biti spremni za ovu letnju sezonu i to, kako iz tehničkih razloga, tako i zbog protivljenja velikog broja poslanika u skupštini koji to smatraju diskriminatorskom merom.

Novi kovid pšasoši, koji bi omogućili barem delimični povratak života na vreme od pre pandemije koronavirusa, najverovatnije neće biti u upotrebi do kraja septembra, glasi zaključak izveštaja britanske, objavljen u tabloidu Miror.

Ta objava izazvala je pravu buru u britanskoj javnosti budući da na stotine hiljada vakcinisanih ljudi nije moglo da dočeka dobijanje kovid sertifikata koji bi im omogućio da ovog leta konačno odu preko granice u neko od omiljenih letovališta. Sada se, kako se čini, ispostavlja da će se na letovanje ipak moći tek posle leta.

Miror navodi da postoji mnogo prepreka da na snagu stupe odredbe o upotrebi kovid pasoša, a da je najvažnija među njima ta što premijer Boris Džonson mora najpre da izloži planove za razvijanje šeme izdavanja potvrda o statusu kovid pacijenata kako bi se omogućio siguran povratak masovnih okupljanja i događaja u zatvorenom. Takođe, do uvođenja pasoša planiraa se i niz probnih događaja u aprilu i maju, jer zvaničnici nastoje da pronađu način da se mesta poput fudbalskih terena i noćnih klubova ponovo otvore, bez potrebe za socijalnim distanciranjem.

Sve to, kako se navodi, u značajnoj meri odlaže postupak izrade plana za primenu pasoša.

- Ideja o upotrebi aplikacije na mobilnim telefonima, koja bi na granicama omogućavala pristup u zdravstvenu evidenciju putnika, ima nedostatak što se vreme za izradu takve aplikacije meri u mesecima, a ne nedaljam, kako zvanični London tvrdi. Čak se može dogoditi da ona bude spremna tek naredne godine - rekao je za Miror neimenovani izvor upućen u poslove vlade.

Inače, u Britaniji je dosad vakcinisano oko 19 miliona ljudi, a nešto malo više od pet miliona je primilo i drugu dozu cepiva. Zbog toga bi premijer Džonson sutra trebalo da objavi novi plan za ublažavanje epidemioloških mera, nakon što je ove nedelje istakao kako vlada čini sve što je u njenoj moći da se u zemlji ponovo organizuju masovni događaji.

Ipak, ne očekuje se da će premijer neštoi konkretnije objaviti o kovid pasošima, kojima se, podsetimo, protivi više od 40 britanskih poslanika i to zato što, kako veruju, taj "dokument" samo može da podstakne diskriminaciju nevakcinisanih građana. Zato bi on, čak i u slučaju da želi da sprovede u delo tu ideju, on najverovatnije imao problema da za nju obezbedni većinu u skupštini.

Na Floridi zabranjeni kovid pasoši Guverner Floride Ron de Santis potpisao je izvršnu naredbu kojom se u toj američkoj saveznoj državi zabranjuje upotreba takozvanih kovid pasoša, koji bi važili kao dokaz o vakcinaciji protiv virusa korona. De Santis je tim povodom objavio na Tviteru da zakonodavno telo radi na tome da ovakva vrsta zaštite postane stalna. ​U naredbi guvernera navodi se da bi "upotreba kovid pasoša u svakodnevnom životu, kao što je prisustvovanje nekom sportskom događaju ili odlazak u bioskop, podelila građane".

Oni koji, međutim, tvrde da bi kovid pasoši imali veliki značaj, ističu da bi se u njima isključivo nalazili podaci o tome da li je osoba vakcinisana protiv kovida, da li je nedavno testirana negativno na njegovo prisustvo i da li je u poslednjih šest meseci imala razvijen prirodni imunitet na zarazu.

- To bi mnogo značilo i za organizaciju masovnih događaja poput utkamica, koncerata i slično - rekao je izvor iz Dauning strita i podsetio da se kovid pasoši ne bi koristili za ulazak u prodavnice ili u javnom prevozu.

Očekuje se da će Džonson sutra potvrditi i kako posle 12. aprila više neće biti na snazi mera po kojoj su Britanci plaćali kaznu od 5.000 funti u slučaju ako su bez dobrog razloga napuštali zemlju. Međutim, to mnogima neće doći kao olakšanje ukoliko uskoro ne budu uvedeni kovid pasoši jer bez njih svakako neće moći daleko van granica svoje zemlje.