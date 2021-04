POTRESNE POSLEDNJE REČI PRINCA FILIPA SINU: Nisu imali 'ružičast' odnos, ali mu je uvek bio podrška

Filip se pobrinuo da pre smrti Čarlsu kaže kako je ponosan na njegov napredak. Pre smrti vojvode od Edinbugha, Filipove poslednje reči za njegovog sina pokazale su kako je kao otac blistao od ponosa.

Prema kraljevskom biografu Ingrid Sevard, „Naravno, sada se dobro slažu jer je Čarls naslednik prestola. Pažljiv je prema ocu kad ga vidi, što, naravno, [u] sadašnje vreme nije često.

Prince Charles says his “dear Papa was a very special person” who he and his family “miss enormously”, adding they have been “deeply touched” by the reaction to his deathhttps://t.co/kKLAT6rn1c pic.twitter.com/WkKeVUSfDw