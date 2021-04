PUCNJAVA U AMERIČKOJ SREDNJOJ ŠKOLI: Među žrtvama i policajac! Na terenu VELIKI BROJ VOZILA HITNE POMOĆI

Policija u Noksvilu u američkoj državi Tenesi prijavila je više žrtava pucnjave u srednjoj školi, uključujući jednog policajca.

Policija je upozorila stanovnike da se klone tog područja.

Kako je preneo AP, lokalna policija je na Tviteru saopštila da je među žrtvama i jedan pripadnik policije.

Asošieted pres, pozivajući se na lokalne medije, prenosi da su na licu mesta brojna vozila hitne pomoći i policije.

Multiple agencies are on the scene of a shooting at Austin-East Magnet High School. Multiple gunshot victims reported, including a KPD officer. The investigation remains active at this time. Please avoid the area. pic.twitter.com/ViQirnQSpx