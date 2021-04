IMAO ISTORIJU PSIHIČKE BOLESTI: Ovo je mladić koji je IZVŠIO MASAKR U FEDEKSU! Bio je bivši zaposleni kompanije (FOTO+VIDEO)

Među osmoro poginulih je i četvoro pripadnika verske zajednice Sika, saznaje se u međuvremenu od čelništva te lokalne zajednice.

Policijski zvaničnici kazali su da za sada ne mogu da odrede da li su motivi krvavog napada bili rasna ili etnička mržnja. Još nekoliko ljudi je ranjeno i sa teškim povredama prevezeno u lokalne bolnice.

Incident, poslednji u nizu od sedam krvavih incidenata u Sjedinjenim Državama u poslednjih mesec dana, dogodio se u operativnom centru američkog logističkog diva Fedeksa, u blizini međunarodnog aerodroma u Indijanapolisu, objavila je policija.

Napad je trajao samo nekoliko minuta i završio se čim je policija stigla na mesto događaja, kazao je na brifingu u petak šef policije Kreg Mekkart.

Svedoci su naveli da je bilo reči o haotičnom napadu, kada je napadač otvorio vatru iz puške na parkingu pre ulaska u zgradu, u kojoj je takođe nastavio da puca, ostavivši za sobom žrtve i ispred objekta i u njemu. Policajci su pronašli mrtvog napadača koji je sam sebi presudio.

Glasnogovornica Fedeksa i policija identifikovali su napadača kao Brendona Hola, bivšeg zaposlenog koji je tu radio u jesen 2020.

Šef policije kazao je da za sadanije jasno šta ga je navelo na napad.

Po navodima FBI-a počinitelja napada u martu prošle godine privela je policija zbog privremene mentalne bolesti nakon što je njegova majka policiji prijavila da bi mogao da pokuša da počini nasilno samoubistvo. U aprilu ga je ispitivao FBI.

"Nikakva nasilna ekstremistička ideologija motivisana rasizmom nije tada utvrđena, ali sačmarica mu nije vraćena", navodi policija.

⚠️🇺🇸 #URGENT : Reports of several people shot at Indianapolis FedEx facility #Indianapolis l #IN Police & EMS personnel are responding to a FedEx facility where reports say 8 people have been shot. The shooter has not been detained and may still be shooting. More details shortly! pic.twitter.com/UzJwc8P8I1

Masakr u Indijanapolisu najnoviji je u seriji oružanih napada koja je opet u središte političke pažnje stavila pitanje oružanog nasilja.

Indijanapolis, glavni grad savezne države Indijane, ove godine je doživeo dve masovne pucnjave. U januaru je, prema policijskom izveštaju, tinejdžer ubio četiri člana porodice i jednu trudnicu.

"Nacionalna sramota"

Američki predsednik Džo Bajden suočen je u petak sa rastućim pritiskom da zaustavi oružano nasilje nakon serije masovnih pucnjava širom Sjedinjenih Država, ali se isto tako suočava sa teškom bitkom za značajnu promenu zakona o dopuštenom oružju u zemlji.

Dan nakon što je napadač ubio osam ljudi i sebe u objektu korporacije Fedeks u Indijanapolisu, Bajden je insistirao na tome da se problem može rešiti, uporedo sa guranjem paketa otvaranja novih poslova i uz borbu na suzbijanju pandemije koronavirusa.

"Ovo mora da prestane. To je nacionalna sramota", rekao je Bajden na konferenciji za štampu Bele kuće zajedno sa japanskim premijerom Jošihidom Sugom.

Bajden je rekao da bi Kongres trebalo da zabrani oružje za "napad" u vojnom stilu i uticajne časopise o naoružanju. Bajden je autor slične zabrane donesene u američkom Senatu, koja je istekla 2004.

President Biden on Friday offered his condolences to the families who lost loved ones in the mass shooting at a FedEx facility in Indianapolis, and reiterated his alarm about the “epidemic” of gun violence in the US and need for stricter control measures. https://t.co/CakRkqQD4i