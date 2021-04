NOVI INCIDENTI TRESU SAD: Policija usmrtila Afroamerikanku (16)

Članovi porodice identifikovali su ubijenu devojku kao Makiju Brajant, staru 16 godina.

Hejzel Brajant, žena koju je "Kolumbus Dispeč" identifikovao kao devojčicinu tetku, rekla je za taj list da je tinejdžerka živela u hraniteljskom domu i da je tragičnom događaju prethodila njena svađa sa nekim u ovoj ustanovi.

Policijski snimak pokazuje haotičnu scenu na travnjaku ispred kuće, jednu devojku kako zamahuje nožem na drugu, koja je pala na leđa, da bi zatim krenula na drugu devojku, koja se srušila na parkirana kola. Policajac je tada otvorio vatru.

The Ohio Bureau of Criminal Investigation has reportedly launched a probe into the fatal shooting of a girl by a Columbus police officer. https://t.co/5ZuuHG2SsJ via @HuffPost