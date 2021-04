ŠTA JE POLICAJCU UBICI PISALO NA DLANU: Ovaj detalj privukao pažnju na suđenju, a evo KOLIKA kazna preti Šovinu (VIDEO)

Dok se čekalo da sudija pročita odluku porote, Vašington su nadletali helikopteri.

Dok su osuđenog bivšeg policajca odvodili iz sudnice, uočeno je da da ima nešto napisano na levom dlanu. Erik Nelson, Šovinov advokat, potvrdio je da je to broj telefona.

What I want to know now, is what did Chauvin have written in his hands. He’s making sure they’re wide open in this pic. pic.twitter.com/yl0e5KEvma