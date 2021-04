Flojdov ubica prebačen u zatvor sa maksimalnom sigurnošću, objavljena i njegova nova fotografija (FOTO)

Bivši policajac iz Mineapolisa prebačen je tamo na osnovu sporazuma između kancelarije šerifa okruga Henepin i odeljenja za korekcije, prenosi CNN.

U ovom zatvoru Šovin je bio smešten i u junu 2020. godine.

- Ouk Park Hajts je najviši nivo pritvora u DOC (Department of Corrections) sistemu u Minesoti. Međutim, većina zatvorenika koji su ovde smešteni ima maksimalan pritvor, jer je nekim zatvorenicima potreban viši nivo bezbednosti - navodi DOC.

U sredu ujutru je objavljena i nova fotografija Šovina, nakon izricanja presude.

Derek Chauvin was convicted for the murder of #GeorgeFloyd. Accountability for police killings is rare.



From 2013-20:

▪️ No charges in 98% of police killings

▪️ Convictions in only 0.28% of killings

▪️ Black people 3x more likely to be killed by police



(Mapping Police Violence) pic.twitter.com/aocrZI4sDg