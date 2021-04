TRAGIČAN KRAJ POTRAGE: Nađena olupina podmornice, NEMA PREŽIVELIH

Maršal Čahjanto je rekao da su timovi za pretragu dobili vizuelnu potvrdu o pronađenim delovima podmornice „KRI Nangala 402“, a to su zadnje vertikalno kormilo, sidro i bočne strane.

- Na osnovu autentičnih dokaza potvrđeno je da je podmornica ’KRI Nangala 402‘ potonula i da su svi članovi posade smrtno stradali. Kao komandant, sa dubokom tugom izjavljujem da su 53 člana posade ’KRI Nangale 402‘ nastradala - rekao je Čahjanto na konferenciji za štampu na Baliju i potvrdio da je podmornica razbijena na tri dela i da se veruje da je posada ostala bez kiseonika rano jutros.

Prema rečima admirala indonežanske mornarice DŽudoa Margonoa, podvodni robot tragač otkrio je olupinu podmornice na dubini od 838 metara.

BREAKING Indonesia says all 53 submarine crew are dead after missing vessel found broken https://t.co/LXLcEbTy6V pic.twitter.com/GzQAol3wtm