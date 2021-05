Sezona u Grčkoj počinje za 10 DANA - Evo koje detalje MORATE ZNATI pre putovanja

Grčka je ponovo oživela tokom uskršnjih praznika, deo restriktivnih mera je ublažen, dok se veliki povratak u normalu očekuje 15. maja kada počinje zvanična turistička sezona.

Prvi srpski turisti su još 19. aprila kročili na grčko tlo, kao deo svojevrsnog testa u predsezoni, ali su se već na prvom koraku susreli sa zatvorenim kafićima, restoranima, policijskim časom. U međuvremenu situacija se prilično promenila, stvoreni su kakvi takvi uslovi za normalan boravak turista, a za desetak dana to će biti ona stara dobra Grčka...

Kako je sada?

U Grčkoj je i dalje na snazi policijski čas, ali je on skraćen, pa je umesto od 21.00 do 5.00 sada zabranjen izlazak od 23 časa do 5.00 ujutro. Konačno su otvoreni kafići, taverne i restorani, ali samo na otvorenom, dok ulazak u unutrašnje, poluotvorene prostore nije dozvoljen.

U ugostiteljskim objektima je dozvoljena usluga samo gostima koji sede, do šest ljudi za stolom, bez muzike, obavezna je upotreba maske za konobare, kao i za goste dok čekaju narudžbinu. Povrh svega, svi zaposleni u ugostiteljstvu moraju da se testiraju dva puta nedeljno.

Zbog ograničenog broja gostiju tokom uskršnjih praznika je došlo do opšteg haosa, telefoni su “goreli” kako bi se rezervisao sto, a kako pišu tamošnji mediji, u mnogim slučajevima se mesto u omiljenom kafiću ili restoranu zakazivalo i po četiri-pet dana unapred!

Trenutno je i dalje na snazi obaveza da se pošalje SMS poruka za odlazak u restoran ili prodavnicu, zabranjena su putovanja među regijama (dozvoljena među opštinama), a na Halkidikiju pojedini barovi su tek najavili otvaranje za 15. maj.

Kako se putuje?

Trenutno je u Grčku moguće ući vazdušnim putem, na neki od sedam-osam otvorenih međunarodnih aerodroma, a ako dolazite kolima ili autobusom na jedan od dva granična prelaza između Bugarske i Grčke - Promahonas i Nimfea (rade od 7.00 do 23.00).

Za ulazak je neophodno da 24 sata pred put elektronskim putem popunite PLF obrazac nakon čega dobijate QR kod. Na granici je neophodno da imate negativan PCR test (trenutno ne važi antigenski) ili potvrdu o vakcinaciji. Priznaju se sve vakcine, pa i ruske i kineske, ali uz obavezu da je proteklo barem 14 dana od druge doze. Isto pravilo važi i za “Astra-Zeneku” koja se u Srbiji daje nakon 12 nedelja. Tako da posebno obratite pažnju na ovaj detalj.

Potvrda o vakcinaciji mora biti dvojezična, tj. na engleskom i srpskom jeziku, a negativan PCR trenutno je obavezan i za svu decu koja su napunila pet godina.

Trenutno ne možete da uđete u Grčku iz Severne Makedonije, preko Evzonija, ali u povratku možete da se vratite ovim putem (7.00-19.00). Takođe, za povratak u Srbiju iz Severne Makedonije ili Bugarske, nije potreban PCR test.

Kako će biti od 15. maja?

Grčki zvaničnici su najavili da će od 15. maja, sa početkom turističke sezone, biti ukinute mnoge restriktivne mere. Tada bi trebalo sa radom da počnu organizovane plaže i barovi na njima, dozvoliće se slobodno putovanje po celog Grčkoj, biće ukinut policijski čas, ali i obaveza slanja SMS poruke kada želite u restoran, tržni centar...

Prema ranijim najavama, srpski turisti bi od 15. maja trebalo da mogu da putuju na omiljene turističke destinacije i preko Severne Makedonije, odnosno graničnog prelaza Evzoni.

Od 15. maja trebalo bi da dođe i do pomeranja starosne granice, pa bi PCR test za ulazak u Grčku bio obavezan za decu sa napunjenih 10 godina. Još nije poznato da li će na granici umesto PCR testa, biti dovoljan antigenski test koji je znatno jeftiniji.