KLIMATSKE PROMENE UTICALE I NA ZEMLJINU OSU: Polovi se pomeraju, a evo da li to menja dužinu dana

Geografski severni i južni po su tačke na kojima osa rotacije naše planete seče površinu, ali one nisu fiksne. Promene u raspodeli Zemljine mase uzrokuju pomeranje ose, a time i polova.

U prošlosti su samo prirodni faktori, poput okeanskih struja i prenosa toplote između stena u dubini planete, pridoneli promeni položaja polova. Ipak, novo istraživanje pokazuje da je od devedesetih godina na pomeranje polova uticao i gubitak od oko stotinu milijardi tona leda godišnje zbog klimatskih promena.

Naučnici su ustanovili da se smer polarnog kretanja 1995. godine pomerio s juga prema istoku i da je prosečna brzina pomeranja od 1995. do 2020. bila 17 puta brža nego od 1981. do 1995. godine. Položaj polova se od 1980. pomerio za oko 4 metra.

How melting glaciers have accelerated a shift in Earth’s axis https://t.co/jjMCyHtUsO