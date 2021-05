RAT NA BLISKOM ISTOKU - Više od 1.050 raketa palo na Izrael za 38 sati, broj žrtava RASTE! UN upozorava: Odmah obustavite vatru! (FOTO+VIDEO)

Izraelske i palestinske snage ponovo su se sukobile rano jutros. I jedni i drugi su bombardovali civilne i vojne ciljeve. Broj žrtava raste. Izaslanik UN za Bliski istok pozvao je na prekid sukoba upozorivši da situacija "eskalira ka pravom pravcatom ratu". Sazvan hitan sastanak UN.

13.55 Gvozdena kupola

Izraelske obrambene snage objavile su da je Gvozdena kupola, njihov sistem vazdušne odbrane, presrela i uništila 85-90 posto raketa ispaljenih iz Gaze.

13.30 Izrael obećao: novi napadi će dovesti do "totalne, dugoročne tišine"

Izrael je danas obećao da će uvesti "dugoročnu tišinu" u pojas Gaze usred sve veće međunarodne uznemirenosti zbog sve većeg broja poginulih civila u odmazdi iz vazdušnih udara usmerenih na militante Hamasa.

"Vojska će nastaviti da napada kako bi stvorila potpunu, dugoročnu tišinu. Tek kada postignemo taj cilj, moći ćemo da razgovaramo o primirju", rekao je ministar odbrane Beni Ganc dok je broj poginulih Palestinaca porastao na 43, među kojima je i 13 dece. Ranjeno je skoro 300 Palestinaca.

Ganc je izdao novo upozorenje iz grada Aškelona na jugu zemlje gde su u utorak rakete Hamasa ubile dve Izraelke. Do sada je pet Izraelaca ubijeno raketnim napadima na civile, uključujući i dete u ranim jutarnjim satima.

13.20 UN upozorava: Eskaliramo ka ratu punih razmera

Ujedinjene nacije su upozorile dve strane da rizikuju "potpuni rat“ ako ne bude hitnog prekida vatre.

"Odmah obustavite vatru. Eskaliramo ka ratu punih razmera. Lideri svih strana moraju preuzeti odgovornost za deeskalaciju", tvitovao je Tor Venesland, specijalni izaslanik UN-a za Bliski Istok.

12.45 Ko je dobio bitku za Jerusalim?

"Dobili smo bitku za Jerusalim usred izraelsko-palestinske eskalacije", tvrdi vođa Hamasa.

Šef Hamasa Ismail Hanijeh poručio je da su Palestinci postigli novu "ravnotežu moći" i da su postigli pobedu u borbi za Jerusalim i odbrani grada.

"Jerusalim je okosnica sukoba", rekao je on.

12.42 Putin i Erdogan razgovarali telefonom

Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan i ruski predsednik Vladimir Putin razgovarali su telefonom o sukobima u Gazi i Jerusalimu, saopštilo je tursko predsedništvo, dodajući da Ankara zahteva internacionalnu akciju protiv Izraela. Erdogan je rekao Putinu da međunarodna zajednica mora da "očita zastrašujuću lekciju" Izraelu, ističući da Turska radi na "mobilizaciji ove reakcije", navodi se u saopštenju. Erdogan je takođe rekao da se radi na tome da se u region pošalju mirovne misije kako bi se zaštitili Palestinci, što je, kako se dodaje, bio predlog Turske još 2018. godine.

12.38 Izrael poziva na bojkot Turske

Sin izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, Jair, pozvao je Izraelce da bojkotuju Tursku jer je stala na stranu Palestinaca.

12.10 CNN: Stari načini rešavanja sukoba su propali, svi mogu da izgube

U analizi CNN-a o trenutnoj situaciji na Bliskom istoku objašnjava se da su propali stari načini rešavanja sukoba - kroz rat ili pregovore. Kako ističu, nijedna strana ne može da pobedi, ali zato svi mogu da izgube. Takođe, ukazuje se na činjenicu da je sukob "zapao u ćorsokak", te da pored sve moći, Izrael ima problema da kontroliše "nepokornu populaciju".

11.45 Apokaliptične scene

Snimak horizonta iz Gaze podseća na scene iz apokaliptičnih filmova - dimi se na sve strane a nove eksplozije samo niču:

Na jednom od snimaka može se videti oštećenje na ulici, odnosno razorna snaga jedne od raketa ispaljenih na Gazu.

11.40 Potresne scene iz mrtvačnice

Potresni snimci stižu iz mrtvačnice u koje rodbina dolazi da identifikuje svoje najmilije. Prema tamošnjim izveštajima, broj stradalih u Gazi se popeo na 43, uključujući i 13 maloletnika:

Death toll climbs to 43, including 13 children in Gaza.

11.20 MKS: Zabrinti smo, mogući su zločini

Međunarodni krivični sud zabrinut je zbog eskalacije nasilja između Izraela i Palestinaca na Zapadnoj obali i mogućnosti da se tamo počine ratni zločini.

"Sa velikom zabrinutošću primećujemo eskalaciju nasilja na Zapadnoj obali, uključujući Istočni Jerusalim, kao i u Gazi i oko nje, i moguće izvršenje zločina prema Rimskom statutu#, napisala je tužiteljka MKS Fatu Bensuda na Tviteru, prenosi Rojters.

11.17 Džonson poziva na prekid sukoba

Britanski premijer Boris Džonson pozvao je danas Palestince i Izrael da povuku svoje snage iz pojasa Gaze.

"Velika Britanija je duboko zabrinuta sve većim brojem civilnih žrtava i porastom nasilja i poziva na hitnu deeskalaciju napetosti", naveo je Džonson na Tviteru.

11.13 Sirene za uzbunu i više gradova u Gazi

U više gradova u pograničnom području Pojasa Gaze danas su odjeknule sirene upozorenja, prenosi Tajms of Izrael.

Stanovnici nirima i Ein Hašloša požurili su u skloništa, a izveštaja o eventualnim novim žrtvama za sada nema.

11.10 Egipat posreduje

Egipatski posrednici rade na pregovaranju prekida vatre u Gazi nakon skoro dva dana eskalacije nasilja.

Međutim, smatraju analitičarima, Izrael nije zainteresovan za okončanje borbi dok se ne postignu određeni vojni ciljevi, prenosi Tajms of Izrael.

11.02 Bombardovan dom najvišeg operativca Hamasa

Izraelske odbrambene snage saopštile su da su bombardovale dom najvišeg operativca Hamasa Salaha Dahmana koji je, kako navode, koristio tu kuću kako bi skladištio oružje za tu organizaciju.

Vojska je objavila snimke napada, na kojima se vidi kako raketa pada na zgradu u gusto naseljenom kvartu, što je izazvalo veliku eksploziju, prenosi Tajms of Izrael navodeći da je uzrok eksplozije verovatno municija koja se nalazila unutra. Stanovnicima oblasti uz granicu sa Pojasom Gaze naloženo je da odu u skloništa i zaštićene oblasti posle napada.

10.50 Ministarstvo zdravlja Gaze: 43 mrtvih

Ministarstvo zdravlja Gaze izvestilo je da je broj žrtava porastao na 43 u pojasu, uključujući 13 maloletnika. Trenutno ima 269 ranjenih.

10.39 Kurc: Izrael ima pravo da se brani

Austrijski kancelar Sebastijan Kurc osudio je danas najoštrije napade na Izrael, rekavši da su oni teroristički čin, i kazao da država Izrael ima pravo da se brani.

"Osuđujemo sve napade na Izrael, posebno najoštrije osuđujem terorističke napade", naglasio je Kurc u izjavi novinarima.

10.33 Tenzije se prelile i na Nemačku

U Bonu je sinoć više mladića bacalo kamenje na sinagogu. Na trotoaru su naišli na izraelsku zastavu koja je bila zapaljena.

U Minsteru policija vodi istragu nakon paljenja izraelske zastave. Jedna grupa od oko 15 ljudi je ispred sinagoge u ovom nemačkom gradu zapalila zastavu Izraela.

10.30 Jedan od povređenih u protivtenkovskom raketnom napadu podlegao povredama

Spasilačka služba Mejdžen Dejvid Adom saopštila je da je jedna od osoba koja je povređena kada je protivtenkovska raketa ispaljena iz Gaze pogodila vozilo na izraelskoj strani granice umrla.

10.03 Drugi protivtenkovski raketni napad na Izrael

Izraelske odbrambene snage (Israel Defense Forces - IDF) saopštile su da je nedavno iz severnog pojasa Gaze na Izrael ispaljena druga protivtenkovska raketa.

9.59 Šta je Hamas?

Hamas ili Islamski pokret otpora (Ḥarakat al-Muqāwamah al-Islāmiyyah) militantni je pokret koji okuplja palestinske nacionaliste na Zapadnoj obali i u Pojasu Gaze i koji se zalaže za stvaranje samostalne palestinske države u istorijskim granicama.

9.35 Sazvan hitan sastanak UN

Savet bezbednosti Ujedinjenih Nacija (SB UN) održaće danas hitan sastanak posvećen eskalaciji napetosti između Izraelaca i Palestinaca, javlja ruski TASS pozivajući se na neimenovani izvor iz SB UN.

Kako navodi, konsultacije su zakazane za 9 sati po lokalnom vremenu u Njujorku gde se nalazi sedište UN.

Jedan od direktnih pogodaka civilnih ciljeva u Izraelu od stane Hamasa i islamskog dzihada.

Inače još dve žrtve u gradu Lod.

8.21 Izrael: Ovo mora da prestane

38 sati, više od 1.050 raketa u centralnom i južnom Izraelu.

Izraelske odbrambene snage saopštile su i da je njihov PVO sistem Čelilna kupola presreo Hamasove rakete koje su iz Gaze ispaljene na Izrael.

-Nećemo tolerisati kršenje izraelskog suvereniteta - poručio je IDF.

Ministar odbrane Beni Ganc upozorio je da je ovo "tek početak" izraelskih napada, dok je lider Hamasa Ismail Nanijeh odvratio da su oni spremni na eskalaciju situacije.

7.43 Dve žrtve u Lodu

Izraelska policija saopštila je da su dve osobe poginule kada je njihovo vozilo direktno pogođeno raketom u Lodu. Žena u 40im proglašena je mrtva na licu mkesta, dok je druga osoba preminula u bolnici. Mediji prenose da je reč o 7-godišnjoj devojčici.

UN izaslanik Tor Vensland rekao je da lideri sa obe strane moraju da preuzmu odgovornost za smirivanje situacije. "Cena rata u Gazi je zastrašujuća i plaća je običan svet", rekao je on. "Momentalno obustavite vatru. Situacija eskalira u pravi pravcati rat", dodao je on.

In response to HUNDREDS of rockets in the last 24 hours, the IDF has struck a number of significant terror targets and terror operatives across the Gaza Strip, marking our largest strike since 2014.



Rano jutros sirene uporenja odzvanjale su Tel Avivom gde se čulo i nekoliko eksplozija. Hamas je ranije saopštio da su ispalili 110 raketa na obaj obalski grad kao odgovor na izraelsko bombardovanje Gaze.

7.33 Vanredno stanje u Lodu

Izrael je proglasio vanredno stanje u gradu Lod gde je 12 osoba povređeno u protestima izraelskih Arapa koji su bacali kamenice na policiju koja je uzvratila šok bombama. Protesti su izbili posle sahrane Arapina koji je stradao u nemirima u gradu blizu Tel Aviva, dan ranije.

Najmanje 12 osoba je povređeno, više sinagoga i radnji je zapaljeno, a lokalni mediji prenose i da su Jevreji zasuli kamenicama automobil koji je vozio Arapin.

Premijer Benjamin Netanjahu je proglasio vanredno stanje u gradu a izraelska policija povučena je sa Zapadne obale da kontroliše situaciju u gradu. Tajms of Izrael navodi da je to prvi put da je vlada iskoristila ovlašćenje i uvela vanredno stanje u nekoj arapskoj zajednici od 1966. godine.

Izraelske odbrambene snage su rano jutros saopštile da su pogodile veći broj terorističkih meta i operativaca na Pojasu Gaze u odgovor na stotine raketa sa palestinske snage.

Izraelski avioni napali su još jednu višespratnicu u Gazi i teško oštetile zgradu u kojoj su stanovi, kompanije za proizvodnju medicinske opreme i zubarska ordinacija. Izveštaja o žrtvama za sada nema.