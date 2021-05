IZRAELSKA VOJSKA GAĐALA DOM LIDERA HAMASA, IRAN OBEĆAO POMOĆ: Rat na Bliskom istoku još uvek ne pokazuje znake smirivanja

Sukobi na Bliskom istoku traju već nedelju dana. Broj žrtava svakog dana raste, a najstrašnije je što je među stradalima i više od 40 dece. Uprkos pozivima međunarodne zajednice da se nasilje zaustavi, primirja za sada nema ni u najavi.

14.50 Izraelska vojka tvrdi da je uništila skladište oružja u Gazi

Izraelska vojska objavila je snimak na kom se, kako tvrde, vidi kako su uništili skladište oružja u domu zapovednika Hamasa.

Izraelska vojska objavila je snimak na kom se, kako tvrde, vidi kako su uništili skladište oružja u domu zapovednika Hamasa.

14.20 Hezbolah ne želi da se uključuje u sukob

Hezbolah ne želi da se uključuje u sukobe na Gazi, kazao je izvor za Tajms of Israel.

"Nemamo nikakav interes u tome", kazali su.

14.00 Papa osudio nasilje

Papa Franja je danas osudio neprihvatljivu "spiralu nasilja" između Izraela i Palestinaca, rekavši da je ubijanje, posebno dece, "znak da oni ne žele da izgrade budućnost već da je unište".

Poglavar Rimokatoličke crkve se danas s prozora nad Trgom Svetog Petra molio za mir i međunarodnu pomoć kako bi se otvorio put dijalogu.

"Pitam se: šta će doneti ta mržnja i osveta? Da li mi zaista mislimo da možemo izgraditi mir, uništavajući druge. U božije ime... apelujem na primirje" i kraj nasilja, rekao je papa.

13.20 Broj mrtvih na Gazi porastao na 181, među njima 52 dece

Prema najnovijim podacima, na području Gaze poginula je 181 osoba. Među žrtvama je 52 dece, a ranjeno je više od 1225 ljudi.

12.25 Hamas nastavlja sa raketiranjem izraelskih gradova

Hamas je nastavio danas sa raketiranjem izraelskih gradova, na udaru su Sderot, Gavim, Nir Am, Ibim i Mefalsim.

Ogroman broj raketa ispaljen je prema izraelskim gradovima Aškelon i Ašdod. Dve rakete pale su u Netivot, jedna je eksplodirala ispred prodavnice.

Dve rakete pale su u Netivot, jedna je eksplodirala ispred prodavnice.

Izveštaja o eventualnim nastradalim za sada nema.

11.50 Hitna konferencija EU

Ministri spoljnih poslova Evropske unije održaće u utorak hitnu video konferenciju o eskalaciji sukoba Izraela i Palestinaca, najavio je danas šef diplomatije tog bloka zemalja Žosep Borel, preneo je Frans pres.

"U svetlu nastavka eskalacije izmedju Izraela i Palestine i nepodnošljivog broja civilnih žrtava pozivam na vanrednu video konferenciju ministara spoljnih poslova EU u utorak. Mi ćemo diskutovati kako EU može da doprinese na najbolji mogući način okončavanju trenutnog nasilja", objavio je Borel na Tviteru.

Konferencija je najavljena pošto su danas u izraelskim udarima na grad Gazu sravnjene sa zemljom tri zgrade i poginulo je najmanje 26 ljudi.

Konferencija je najavljena pošto su danas u izraelskim udarima na grad Gazu sravnjene sa zemljom tri zgrade i poginulo je najmanje 26 ljudi.

11.40 Napad na vozača na Zapadnoj obali

Kako javlja Tajms of Izrael, jedan izraelski vozač napadnut jena Zapadnoj obali. Na vozača je pucao nepoznati napadač, ali ga nije pogodio. U toku je potraga.

10.05 Novi krvavi bilans sukoba

U sedmodnevnim vazdušnim udarima izraelske avijacije na pojas Gaze poginulo je najmanje 145 Palestinaca, među njima 41 dete i 23 žene, a u raketnim napadima Hamasa na izraelske gradove život je izgubilo osam Izraelaca, među njima jedno 5-godišnje dete i jedan vojnik.

Hamas i druge ekstremističke frakcije ispalili su od ponedeljka oko 2.900 raketa na Izrael, ali više od polovine ispaljenih projektila ili je presretnuto i uništeno ili su promašili svoje ciljeve, navodi se u zvaničnim izveštajima iz izraelskih vojnih izvora, prenosi AP.

Izraelska ratna avijacija je izvela više stotina vazdušnih udara na siromašne, gusto naseljene teritorije na kojima živi oko dva miliona Palestinaca i tvrdi da je danas sravnjena sa zemljom kuća u pojasu Gaze u kojoj živi jedan visoko pozicionirani lidera Hamasa.

9.09 Gaza ostaje bez struje?

Očekuje se da će danas Pojas Gaze ostati bez goriva za proizvodnju električne energije u svojoj elektrani, saopštile su izraelske vlasti.

Nakon što su u ponedeljak izbile borbe, izraelska vojska zatvorila je granični prelaz Kerem Šalom kroz koji prolazi primarni naftovod prema Gazi, blokirajući protok goriva do Pojasa i smanjujući količinu električne energije u enklavi na između četiri i pet sati dnevno.

8:42 IDF kaže da je na Izrael ispaljeno preko 130 raketa

IDF javlja da je tokom noći na Izrael ispaljeno preko 130 raketa.

Take a look at our Iron Dome in action.



Savet bezbednosti UN sastaje se danas kako bi dogovorili nove poteze u Gazi.

Savet bezbednosti UN sastaje se danas kako bi dogovorili nove poteze u Gazi.

Iron Dome putting in some serious work tonight



(Video: Tai Tzaban) pic.twitter.com/Omi2JL9ibo — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) 15. мај 2021.

8.30 Iran obećao pomoć Hamasu

Iran je obećao palestinskom militantnom pokretu Hamas podršku u borbi protiv Izraela u pojasu Gaze, prenose iranski državni mediji.

U telefonskom razgovoru u subotu s čelnikom Hamasa Ismailom Hanijehom general Esmail Ka'ani, zapovednik brigada al-Kuds Iranske revolucionarne garde, obećao je punu podršku Irana.

Hanijeh je zahvalio Iranu na podršci i poručio da borba protiv Izraela nije samo Hamasova, nego celog muslimanskog sveta, prenosi agencija dpa.

8.10 Raketiran dom lidera Hamasa

Izraelska vojska saopštila je danas da je gađala dom lidera Hamasa, nakon gotovo nedelju dana od početka vazdušnih udara i raketiranja Izraela iz pravca teritorije kojom upravlja ta islamistička militantna grupa.

Brigadni general Hidai Zilberman, portparol vojske, rekao je za izraelski radio da je armija bombardovala dom najvišeg vođe Hamasa, Jehijeha Sinvara, koji se najverovatnije skriva na nekoj lokaciji.

Njegov dom nalazi se u gradu Kan Junis, u južnom delu pojasa Gaze, navodi AP.

Hamas i militantna grupa Islamski džihad priznali su da je 20 njihovih boraca ubijeno od početka sukoba u ponedeljak, dok Izrael navodi da je stvarni broj mnogo veći.

8.09 Gutereš uznemiren

Predstavnik UN izjavio je danas da je generalni sekretar svetske organizacije Antonio Gutereš "duboko uznemiren" zbog izraelskog bombradovanja i uništenja višespratnice u Gazi, u kojoj su bila dopisništva nekoliko međunarodnih medijskih kuća i privatni stanovi i da je zaprepašćen sve većim brojem žrtava među civilima.

"Generalni sekretar podseća sukobljene strane da svako neselektivno targetiranje civila i medijskih organizacija predstavlja kršenje međunarodnih propisa koje se mora izbeći po svaku cenu", izjavio je Stafan Dižarik predstavnik UN, prenosi AP.

Gutereš je posebno istakao slučaj kada je pre dva dana u izraelskom vazdušnom napadu poginulo 10 članova jedne porodice, među kojima je bilo i dece.

8.00 Izrael gađao zgrade, puteve u Gazi

Izraelsko ratno vazduhoplovstvo rano jutros je gađalo veći broj zgrada i na vitalne saobraćajnice u Pojasu Gaze.

Na fotografijama koje su objavili žitelji i novinari u Gazi, vidi se da je nakon bombardovanja ostao krater koji je presekao jednu od glavnih saobraćajnica prema Jafi, najvećoj bolnici u pojasu Gaze, preneo je AP.

U izraelskim napadima sedmog dana sukoba između Izraela i Hamasa poginulo je najmanje svoje ljudi, a 25 je ranjeno, uključujući žene i decu, potvrdilo je ministarstvo zdravstva palestinske uprave.

Prethodno, rakete ispaljene iz Pojasa Gaze i šrapneli od projektila koje je odbio protivvazdušni sistem "gvozdena kupola" pogodili su sinoć više gradova u južnom i centralnom delu Izraela, među kojima su Ašdod, Gan Javne i Rišon Lezion, javlja Tajms of Izrael.

Izraelska nacionalna služba hitne pomoći Magen David Adom saopštila je da je u napadima povređeno 10 ljudi dok su bežali u skloništa.

Palestinska organizacija Hamas preuzela je odgovornost za napade.

Tokom nekoliko naleta raketne paljbe u izraelskim gradovima oglasile su se sirene za uzbunu.

Stanovnici južnog dela Izraela naveli su da su videli desetine raketa ispaljenih iz Pojasa Gaze.

7.50 SAD: Demonstracije protiv izraelskih vazdušnih udara na Gazu

Stotine ljudi zaustavile su u subotu saobraćaj na ulicama Los Anđelesa, protesujući protiv izraelskih vazdušnih udara na pojas Gaze.

Krećući se od bloka federalnih institucija prema ambasadi Izraela, demonstranti su nosili transparente na kojima je pisalo "slobodna Palestina" i uzvikivali su "živela intifada", prenosi AP.

Policija je zatvorila veoma prometni bulevar Vilšajer i uputila apel da se vozači preusmere.

Demonstranti su se okupili i na Trgu Kapli u Bostonu, odakle su krenuli ka konzulatu Izraela i blokirali saobraćaj.

Manji protesti održani su i u Hartfordu i u Picburgu.