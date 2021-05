Hamas je i rano jutros lansirao rakete na Tel Aviv prema Jerusalimu, a Izrael je obećao da će nastaviti da gađa islamističke frakcije u Gazi uprkos predviđanju američkog predsednika Džoa Bajdena da bi se njihov sukob uskoro mogao završiti. Nije bilo neposrednih informacija o žrtvama raketnog napada zbog kojih su se oglasile sirene sve do severnog Nahalala, 100 kilometara od Gaze, zbog kojih je hiljade Izraelaca moralo u skloništa, prenosi Rojters.

Izrael je lansirao rakete na severni grad Gaze jutros. Prema TV kanalu Al-Džazira, vazdušni napadi su izvršeni na četvrt Šeik Radvan, a tela dve osobe pronađena su ispod ruševina srušene kuće. Najmanje 67 ljudi ubijeno je u Gazi od ponedeljka kada je situacija eskalirala, objavilo je ministarstvo zdravstva u Pojasu Gaze. U Izraelu je ubijeno sedam ljudi, potvrdili su izraelski zdravstveni zvaničnici.

Militanti radikalnog palestinskog pokreta Hamas ispalili su više od 1.500 raketa na Izrael od početka pogoršanja situacije duž granice sa palestinskom enklavom, saopštila je izraelska armija. Sukob je takođe pokrenuo talas uličnog nasilja u Izraelu između Jevreja i izraelskih Arapa. Politički lideri apelovali su na smirenost.

Drugi dan zaredom je bilo nasilja u oblastima Izraela sa mešovitim jevrejskim i arapskim stanovništvom. Više od 374 osobe su uhapšene, a 36 policajaca povređeno, saopštila je izraelska policija. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu, govoreći kasno u sredu uveče, rekao je da planira da pošalje vojne snage kako bi pomogle policiji da održava red u gradovima zahvaćenim nasiljem. Netanjahu je rekao da su napadi poslednjih dana predstavljali "anarhiju".

- Ništa ne može opravdati napad arapske rulje na Jevreje i ništa ne može opravdati napad jevrejske rulje na Arape - rekao je on u video izjavi, a preneo "Tajms of Izrael". Prethodno je javljeno da je u izraelskom napadu ubijen komandant Hamasa zadužen za grad Gazu.

