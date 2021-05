OVAKO SU IZGLEDALI PRVI MINUTI IZRAELSKOG UPADA U GAZU: Pogledajte snimak s lica mesta! (VIDEO)

Kopneni upad u Gazu izveli su pripadnici oklopnih jednica, tačnije tenkovi Merkava MK 4 Baz koji imaju sistem aktivne zaštite.

Malobrojne kamere izraelske televizije snimile su trenutak kada su tenkovi počeli da prolaze kroz žičanu ogradu i ulaze u Gazu.

Prema poslednjim informacijama tenkovi su proddrli nekoliko stotina metara u dubinu teritorije Gaze gde topovima kalibra 120 mm razaraju svu infrastruktura boraca Hamasa, a posebno na meti je brigada Al Kasam koja i izvodi seriju raketnih napada na Izrael.

Tenkovi se još nisu približili naseljenim mestima, a otpor koji je pružen za sad je munjevito slomljen.

#BREAKING: Merkava 4M main battle tanks of #IDF are now moving to #Gaza. #Israel Air Force is protecting them from sky. pic.twitter.com/jFcYz2dDFA