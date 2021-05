KOLIKO JE BOGAT GEJTS? Bio bi milijarder i kada bi svakom čoveku na svetu uplatio po 15 dolara! U sekundi zarađuje veliki novac!

Bil i Melinda Gejts objavili su preko Tvitera da se razvode, svoju imovinu podeliće na tradicionalan način, a mnogi se pitaju kome će šta pripasti.

Za Bila Gejtsa, jednog od petoro najbogatijih ljudi sveta, kažu da ne voli da troši novac na nepotrebne stvari. Pored kompanija, privatnog aviona, skupih automobila, Gejtsovi poseduju i nekretnine u mnogim delovima sveta.

Na osnovu bogatstva stečenog u poslednjih godinu dana, kako navodi Biznis insajder, Bil Gejts u sekundi zarađuje oko 4.630 američkih dolara.

To znači da kada bi trošio milion dolara dnevno, trebalo bi mu oko 400 godina da potroši bogatstvo. Navodi se i da je bogatiji od britanske monarhije, ima više novca od najbogatijeg Azijca. A kada bi dao po 15 dolara svakom čoveku na svetu, i dalje bi imao 28 milijardi dolara.

Vila u Medini, sa pogledom na jezero Vašington, izgrađena je po po meri porodice Gejts. Savremena, ekstravagantna kuća, koju je dizajnirale firma „Bolin/Sivintski/Džekson“ i „Katler–Anderson arhitektura“.

Vila pored brojnih soba ima i kancelarije za sastanke od 2.200 kvadratnih metara i bazen sa podvodnim ozvučenjem, garažu za nekoliko desetina automobila i pozorište u stilu Art Dekoa sa 20 mesta.

Amazing, did you know that Bill Gates 50,000-plus-square-foot house in Medina, Washington, has a whopping 20 bathrooms, who cleans them ? pic.twitter.com/05cJBvbG8s