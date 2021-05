KINESKI BIOLOŠKI SAT BEZ GREŠKE POKAZUJE ŠTA NIJE U REDU U TELU: Evo kako da sami otkrijete koji vam organ ne radi dobro!

Ukoliko postoji bilo kakav problem ili disbalans u vašem telu, na ovaj način ćete to otkriti.

Kineski biološki sat pokazuje intervale po kojima energija cirkuliše kroz delove našeg tela, a svaka dva sata u danu najjača je u određenom delu. Ako postoji neki problem, simptomi će u tom razdoblju biti najizraženiji.

Meridijani su kanali, poput krvnih žila, kojima prolazi životna energija (prana, chi, qi..) i pri tom utiče na pravilan rad čitavog tela i razmenu čestica u njemu. Glavnih meridijana ima 12 i svaki pripada pojedinom organu prema kojem nosi ime i koji određuje njegove funkcije. To su meridijan pluća, debelog creva, želuca, slezene, srca, tankog creva, mokraćnog mehura, bubrega, osrčja, trostrukog grejača, žučne kese i jetre.

Prema teoriji yin/yang, meridijani se dele u 6 parova – 6 yin i 6 yang meridijana.

Yin meridijani obuhvataju pune organe koji vrše funkcije prikupljanja, čuvanja i prerade hrane i energije u organizmu: pluća, slezena, srce, bubrezi, srčani deo i jetra.

U yang meridijane spadaju šuplji organi čija je funkcija razmena, izlučivanje: debelo crevo, želudac, tanko crevo, mokraćni mehur, trostruki grejač i žučni mehur.

Po pravilima kineske medicine i po zakonu ritma, svaki meridijan koji odgovara određenim organima i telesnim funkcijama, u ciklusu od 24 sata radi “punim snagom” i to 2 sata, dok 12 sati kasnije, takođe za vreme od 2 sata – se odmara tj. ima najniži stepen aktivnosti.

Doktor u kineskoj medicini će prvo pitati pacijenta u koje doba dana se pojavljuju simptomi neke bolesti ili poremećaja u telu. Po tome će znati u kojem delu tela je problem, odnosno energija cirkuliše otežano ili gde je previše energije, što takođe nije dobro.

Nije loše pratiti biološki sat i zapisivati u koje doba dana se pojavljuju tegobe, poput umora, bolova i slično. Takođe, dobro je zabeležiti i vreme u kojem imate najviše energije i kada se budite tokom noći – i to ukazuje na problem s određenim delom tela.

Vreme maksimalne funkcije:

Od 1 do 3 h JETRA: (detoksifikacija, mišići i oči)

Od 3 do 5 h PLUĆA (koža)

Od 5 do 7 h DEBELO CREVO (asimilacija, eliminacija, koža)

Od 7 do 9 h ŽELUDAC (limfa, hrana i probava)

Od 9 do 11 h SLEZINA, GUŠTERAČA (limfa, hrana i probava)

Od 11 do 13 h SRCE (arterije, cirkulacija krvi)

Od 13 do 15 h TANKO CREVO (probava, asimilacija, arterije)

Od 15 do 17 h MEHUR (kosti, zubi, eliminacija, čišćenje)

Od 17 do 19 h BUBREZI (kosti, zubi, uši, filtracija, eliminacija)

Od 19 do 21 h SRČANI OMOTAČ (stezanje krvnih žila)

Od 21 do 23 h TROSTRUKI GREJAČ (termoregulacija)

Od 23 do 1 h ŽUČ (probava, mišići, oči)

Vreme minimalne funkcije ili odmora:

Od 1 do 3 h TANKO CREVO (probava, asimilacija, arterije)

Od 3 do 5 h MEHUR (kosti, zubi, eliminacija, čišćenje)

Od 5 do 7 h BUBREZI (kosti, zubi, uši, filtracija, eliminacija)

Od 7 do 9 h SRČANI OMOTAČ (stezanje krvnih žila)

Od 9 do 11 h TROSTRUKI GREJAČ (termoregulacija)

Od 11 do 13 h ŽUČ (probava, mišići, oči)

Od 13 do 15 h JETRA (detoksifikacija, mišići, oči)

Od 15 do 17 h PLUĆA (koža)

Od 17 do 19 h DEBELO CREVO (asimilacija, eliminacija, koža)

Od 19 do 21 h ŽELUDAC (limfa, hrana, probava)

Od 21 do 23 h SLEZINA, GUŠTERAČA (limfa, hrana, probava)

Od 23 do 1 h SRCE (arterije, cirkulacija krvi)