A GDE JE ŠLIC?! TRAMP OBUKAO PANTALONE 'NAOPAČKE'! Govorio o VELIKOM POVRATKU, društvene mreže se USIJALE! (VIDEO)

Bivši predsednik se obrušio na radikalnu levicu i korupciju tokom predsedničkih izbora 2020. godine u svom govoru na tradicionalnoj konvenciji Republikanske partije u Severnoj Karolini.

Međutim, tviter se ubrzo usijao od slika sa ovog događaja na kojem korisnici društvenih mreža tvrde da je Donald Tramp "naopačke" obukao pantalone jer na njima nema šlica.

Donald Trump wore his pants backwards for his bigly speech in North Carolina https://t.co/TicR3ZCWef pic.twitter.com/YlcORUz4ts

Jedan od korisnika je napisao: "I drugi su primetili, ali to se ne može dovoljno deliti: Donald Tramp je danas održao svoj veliki govor sa pantalonama "naopačke". Pogledajte izbliza i recite mi da grešim."

Donald Trump Speech Has People Thinking His Pants Were On Backwards #tmz.com #news https://t.co/HjGS3IspUa pic.twitter.com/8cdt5lr73G